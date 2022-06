Ritratti d’Italia: alla scoperta di San Leucio e dei tesori della Campania con La Reggia Designer Outlet e il Touring Club Italiano.

Da La Reggia Designer Outlet alla scoperta del territorio campano e delle sue meraviglie storico-artistiche con Ritratti d’Italia, il nuovo progetto nato dalla partnership tra McArthurGlen e il Touring Club Italiano. Un’iniziativa editoriale che coinvolge tutti i centri italiani del gruppo britannico, per i quali il Touring Club ha tracciato una serie di itinerari turistici specifici, finalizzati alla conoscenza e promozione del territorio.

L’idea è quella di suggerire al viaggiatore percorsi di interesse culturale, artistico e paesaggistico intorno al Designer Outlet, che diventa vero e proprio hub per conoscere meglio il territorio. Per La Reggia gli itinerari di Ritratti di Italia invitano alla scoperta del borgo di Caserta vecchia e del suo Duomo del XII secolo, di San Leucio e delle sue seterie, di Napoli e di altre meraviglie. Per ogni destinazione sono indicati i tempi di percorrenza e le distanze in auto dal centro, le informazioni su dove fermarsi a dormire e aneddoti e curiosità a cura del Touring Club per lasciarsi affascinare dalle storie dei luoghi.

Ritratti d’Italia vuol essere una nuova esperienza per i clienti dei centri McArthurGlen che rafforza così, grazie anche a un partner storico e autorevole come il Touring Club Italiano, la propria mission sul territorio come: riferimento dell’industria turistica nazionale e concreta opportunità di sviluppo economico.

“La Reggia, come gli altri Designer Outlet del Gruppo, rappresenta una destinazione per il tempo libero e non solo una mera meta commerciale. A pochi minuti da Caserta e a mezz’ora da Napoli, il Centro si trova in una posizione privilegiata per conoscere la Campania più bella, siamo circondati da siti Unesco, dalla Reggia di Caserta al centro storico di Napoli, senza dimenticare autentici gioielli come i borghi del Sannio, alcuni tra i più belli d’Italia. Con la prestigiosa collaborazione con il Touring Club andiamo a consolidare la nostra presenza all’interno del comparto turistico nazionale e a rafforzare il nostro rapporto con la comunità locale”.

