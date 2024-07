Rotary Campi Flegrei, il collare passa ad Emilia Annunziata, presidente del Club

Nella splendida cornice dell’Hotel “Gli Dei” di Pozzuoli si è svolta la cerimonia del “Passaggio del Collare” del Rotary Club Campi Flegrei dal Presidente uscente, Brunello Canessa, alla Presidente entrante Emilia Annunziata.

Canessa ha esordito salutando e ringraziando tutti i presenti ed in maniera particolare le Autorità rotariane intervenute.

A cominciare dal Past District Governor Costantino Astarita per, poi, passare al Governatore Nominato 2026-27 Giuseppe Nardini, all’Assistente al Governatore 24-25 per il Club Campi Flegrei, Danilo Borsò, al Formatore Distrettuale 24-25 Antonio Ruocco, al Membro della Commissione Distrettuale Effettivo 24-25 Daniela Gravino, al Membro della Commissione Distrettuale Community Corps 23-24 Fabrizio Pisani Massamormile, all’Assistente al Governatore 24-25 per l’Isola di Procida Guido De Joanna, ai Past President Emilio Ciccarelli, Mario Schiano e Alessio Santaniello, rispettivamente dei Club Giugliano Ager Liternum e Napoli Castel dell’Ovo, e del Rotaract Pozzuoli, alla Presidente Eletta del R.C. Campi Flegrei Ester Patrizia Vastarella, al già Prefetto Distrettuale e Past President della Commissione Distrettuale eventi e manifestazioni Renato Colucci, Ringraziato per la presenza anche Alessandro Tozzi, Presidente del Rotaract Pozzuoli 24-25, che ha ricevuto recentemente il Collare, insieme a tutti i suoi colleghi della Campania, in una bella cerimonia svoltasi a Villa Partenope in via Cavallino a Napoli.

Nel suo excursus, il Presidente Canessa ha voluto ringraziare indistintamente tutti soci nel ricordare come il Club sia stato costantemente all’attenzione del Distretto 2101, testimoniata dalle numerose presenze del Governatore Ugo Oliviero a Pozzuoli e alle iniziative progettuali del Club. A cominciare dal recente Congresso elettivo da lui diretto, al Time for Rocking, progetto cofinanziato dal Distretto, entrambi tenutisi all’Hotel Gli Dei. Alla presentazione al Comune di Pozzuoli del libro progetto distrettuale “Ritratti di Donne Straordinarie”, al Rotary Kids Care con la visita ai bambini ricoverati presso l’Ospedale La Schiana insieme al Vescovo di Pozzuoli Carlo Villano, al panel Interclub, da lui moderato, sui fenomeni sismici e bradisismici dei Campi Flegrei ed al Concorso Borsa di Studio “Bruno Lapiccirella” per giovani pianisti, in qualità di presidente della giuria, entrambi di nuovo a Gli Dei. In quest’ultima occasione, Ugo Oliviero ha anche ricevuto lo spillino di Socio Onorario del R.C. Campi Flegrei. Per queste, ed altre iniziative, Brunello ha assegnato e consegnato personalmente attestati di merito a Sergio Di Bonito, Nicoletta Ferrigni Marcello Pucciarelli, Patrizia Leone, Lucio de Rogatis, Michele Finaldi, Gennaro Martusciello, mentre l’unica Paul Harris Fellow l’ha riservata al Tesoriere, Gian Luca Liguori. Dal canto suo Brunello Canessa ha ricevuto la Paul Harris Fellow distrettuale, mentre al Club Campi Flegrei è stato assegnato l’Attestato per il rilevante contributo devoluto alla Rotary Foundation, grazie alle proficue iniziative promosse ed attivate del Presidente “Il Gioco delle Cento Canzoni”, “La Lotteria di Natale” e “Time For Rocking”

Fra gli ospiti della serata anche Maria De Lillo e Maria Caputi, due dei ‘Ritratti di Donne straordinarie’ e la dott.ssa Teresa Di Fraia dell’Ospedale S. Maria delle Grazie di Pozzuoli.

Ha fatto seguito il Passaggio del Collare, da Brunello Canessa ad Emilia Annunziata, non privo di tangibile emozione soprattutto per la Presidente entrante che, dopo aver ringraziato il suo predecessore, ha letto una sintetica relazione programmatica incentrata sulla continuità procedurale e progettuale, e sul massimo coinvolgimento di tutti i Soci nella vita del Club e nella realizzazione dei progetti. Ufficializzato e presentato il Direttivo che l’affiancherà nel corso dell’anno 2024-2025: Vicepresidente sarà Patrizia Leone, Past President Brunello Canessa, Presidente Eletta e Tesoriere Ester Patrizia Vastarella, Segretario Michele Finaldi, Prefetto Raffaello Mastantuono, Viceprefetto Adriana Alfano, Segretario Esecutivo Alessio Musetta. I Consiglieri saranno Luca Dell’Isola, Sergio Di Bonito, Gennaro Di Fraia, Daniela Gravino, Orazio Marcello Pucciarelli.

A bordo piscina, il tradizionale rintocco della campana, con il martelletto impugnato a due mani, ha chiuso la splendida serata flegrea intrisa del più nobile dei valori rotariani, l’amicizia.