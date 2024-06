Rotary, due giorni di incontri a Scampia

Due giorni, domani, venerdì 28 giugno, e dopodomani, sabato 29 giugno, di incontri e testimonianze su temi legati alla pace, l’amicizia, la solidarietà e la cultura sono stati programmati dal governatore del Distretto Rotary della Campania, professore Ugo Oliviero, per il rinnovo delle cariche statutarie. I lavori si svolgeranno all’Università Federico II di Scampia, a Napoli. Oltre trecento i rotariani che parteciperanno all’evento.

Il Rotary è un’organizzazione internazionale che realizza progetti di servizio a scopo umanitario, promuove il rispetto di rigorose principi etici in tutte le attività e lavora per la diffusione della Pace e della buona volontà tra i popoli della terra. Attualmente nel mondo vi sono più di 31.000 Club con circa un milione e duecentomila soci, attivi in 166 paesi.

Oliviero ha affermato: “Abbiamo scelto Scampia per portare con il Rotary vitalità e socialità in una realtà che va conosciuta e coinvolta. Andiamo oltre l’oleografia e la cartolina della città, prendendoci cura e responsabilità di un angolo più controverso del territorio, che merita la sua occasione. L’anno rotariano che si sta per concludere è stato impegnativo, ricco di service e progetti che hanno dato lustro al Distretto Rotary della Campania. Ho cercato di essere vicino a tutti, curando particolarmente i Club delle aree periferiche, dove, peraltro, sono più stretti i rapporti con le comunità di riferimento. Al tempo stesso ho lavorato in una dimensione internazionale, e sono particolarmente felice che l’anno che si conclude è stato impreziosito dalla visita contemporanea del Presidente Internazionale Gordon McInally e del Presidente della Commissione Rotary Foundation Barry Rassin. Molta attenzione dedichiamo alle Fellowship rotariane che sono gruppi internazionali formati da Soci che condividono le stesse passioni e che offrono l’opportunità di divertirsi, fare nuove amicizie e vivere appieno l’esperienza nel Rotary. Ad oggi esistono 115 Circoli Rotary attivi nel mondo, che si possono suddividere in diverse aree. In Campania abbiamo una valida rappresentanza dell’International Fellowship of Scouting Rotarians, Rotarians Gourmets, Cavalieri Rotariani, gruppi di rotariani accomunati da interessi e passioni comuni, grazie ai quali creano legami e migliorano la capacità di fare service”.

Domani, venerdì, alle ore 17, aprirà i lavori il governatore del Distretto Rotary della Campania, Ugo Oliviero. Dopo gli interventi dei governatori dei prossimi due anni, Antonio Brando e Angelo Di Rienzo, interverranno: Nello Mari, Rappresentante del Presidente Internazionale e il past governatore Alessandro Castagnaro. Dopodomani, sabato, per l’intera giornata, a partire dalle ore 10, sono in calendario le relazioni del governatore rotariano Ugo Oliviero, di Matteo Lorito, Rettore Università degli Studi di Napoli Federico II, di Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli, e di Antonio Brando, Angelo Di Rienzo, Roberto Mauri, Mariaclara Scialò, Maria Teresa Aveta, Chiara Boccia, Attilio Leonardo, Michelangelo Riemma, Sara Formisano, Carla Coppola, Gaetano Pastore, Demitry Senofonte, Vincenzo Barretta,Luigi Torrese, Maurizio Di Stefano, Claudio Polese, Giancarlo Calise, Costantino Astarita, Michelangelo Ambrosio.

Alle ore 12 di sabato ci sarà l’intervento del presidente della Comunità di Sant’Egidio, Marco Impagliazzo. Il congresso sarà concluso dal passaggio del collare dall’attuale governatore del Distretto Rotary della Campania, professore Ugo Oliviero, al dottor Antonio Brando.