Rotary, l’Interact Campi Flegrei al Pergolesi di Pozzuoli dice Stop al Bullismo

Si è svolta presso l’Auditorium dell’Istituto Comprensivo 4° Pergolesi di Pozzuoli la cerimonia di presentazione e avvio delle attività dell’Interact Club Campi Flegrei per l’anno 2025-2026.

Presenti all’evento, il Past President e Vicepresidente del Club padrino, Rotary Campi Flegrei, Brunello Canessa che ha portato i saluti della Presidente Ester Patrizia Vastarella, la Past President e Responsabile Interact, Patrizia Leone, il Responsabile Immagine Pubblica e Comunicazione Efficace, Rosario Pitton.

A fare gli onori di casa è stata la Dirigente Scolastica Francesca Coletta che, anche sulla scorta delle pregresse felici collaborazioni, ha ribadito la piena soddisfazione per le iniziative congiunte con il Rotary, i cui valori si sposano con i principi educativi scolastici nella formazione dei giovani.

Quattro i temi affrontati dagli studenti delle classi 3^E e 2^F della Scuola Secondaria di I grado flegrea, “Bullismo & Cyberbullismo, Cambiamenti Climatici, Violenza sulle Donne, Accoglienza”. Argomenti pubblicati sul giornalino della Scuola, a cura proprio dei giovanissimi rotariani guidati dalla loro Presidente, Chiara Guardascione, che sta dimostrando le sue eccellenti doti di leadership. Nel suo ruolo è affiancata dalle compagne e dai compagni di classe, ai quali si sono aggiunti gli alunni della 2^F, con il prezioso coordinamento della Professoressa Marina Di Napoli, Referente Scolastica Interact, che ha saputo stimolare e motivare tutti i ragazzi delle due classi nelle loro progettualità.

Un vero e proprio fiore all’occhiello del Rotary Club Campi Flegrei.

Rotary e Scuola ancora una volta insieme per obiettivi comuni e per la gioia di tanti genitori degli studenti intervenuti alla manifestazione, degli associati rotariani e dei vertici della “Ruota dentata”.