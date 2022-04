Rumore Bim Festival, contest dedicato a Raffaella Carrà, tappa di casting domenica 3 ad Aversa.

“RUMORE BIM Festival” 2022 l’innovativo contest, unico nel suo genere, dedicato alla valorizzazione e alla promozione dei protagonisti dello scenario artistico italiano di domani, dopo la data di lancio avvenuta alla presenza di prestigiosi ospiti e della stampa nazionale, partirà da Aversa. L’evento, organizzato da Anteros Produzioni in collaborazione con la Fondazione Verdeblu, con il Patrocinio del Comune di Bellaria-Igea Marina, e con la direzione artistica di Roberto Vecchi, è dedicato alla indimenticabile Raffaella Carrà: l’artista che nella sua lunga carriera, ha espresso tutte le doti necessarie e che ancora oggi è nel cuore del grande pubblico italiano ed internazionale.

“RUMORE BIM FESTIVAL” è aperto a tutti gli artisti, dai 6 anni in su, che esprimono il loro talento nelle principali discipline dello spettacolo: canto, ballo, danza, musica, recitazione e arti varie, che saranno selezionati nelle principali città della penisola e, ove possibile, anche all’estero.

In palio per i vincitori, ci saranno prestigiosi riconoscimenti: produzioni discografiche, videoclip, master class a cura di professionisti del settore ed altri importanti premi. Per la categoria baby invece, il vincitore potrà accedere direttamente alla selezione di Finalissima dello Zecchino D’Oro, dalla quale saranno scelti i bambini per la puntata su Rai1.

Domenica 3 aprile alle ore 21 si terra’ la prima tappa in Campania, regione ricca di talenti artistici. L’organizzazione, non solo per la Campania, ma anche per la Puglia e la Basilicata è affidata all’arch. Emma Malinconico dell’agenzia Service Kreativ; il Responsabile Artistico di queste tre regioni sarà il Maestro Carlo Morelli. Riflettori accesi quindi su Area 55, in Via Pelliccia 41 ad Aversa, città in provincia di Caserta, dove la giuria di qualita’ sara’ composta dalla soprano Enrica De Martino docente di canto, da Cristian Faro cantautore, docente di canto e musica, e dal Responsabile Artistico, il Maestro Carlo Morelli.

“Il Sud è un’esplosione di ritmo e melodie –dichiara l’arch. Emma Malinconico – dell’agenzia Service Kreativ. La missione del contest Rumore è quella di offrire ai nostri artisti emergenti, l’occasione di far conoscere e valorizzare il proprio talento attraverso percorsi di formazione professionali”. Numerosi sono i partner che hanno aderito a questo progetto, tra cui MSC Crociere che metterà a disposizione un “Premio Speciale” che assegnera’ durante la finalissima prevista per il 30 ottobre 2022 a Bellaria Igea Marina. Media partner dell’evento è Rai Radio Tutta Italiana. Con questo innovativo contest, Anteros Produzioni, conferma il proprio impegno nel sostener i talenti emergenti e nel per promuovere la crescita dello spettacolo.

Sabrina Ciani