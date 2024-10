Rumore Bim Festival, grande attesa per la semifinale

- Pubblicità -

Parte il conto alla rovescia per le Semifinali Nazionali in Campania del contest musicale Rumore Bim Festival.

Da venerdi 11 fino a domenica 13 ottobre 2024, una tre giorni no stop al Teatro Cimarosa di Aversa (Caserta), in Piazza Principe Amedeo 51.

L’evento è patrocinato dal comune di Aversa, con l’obiettivo di sostenere tutte le iniziative che favoriscano la crescita personale e professionale dei più talentuosi del territorio. I partecipanti senza limite d’età, per le categorie del ballo, canto, danza, musical e recitazione, si sfideranno per accedere alla finalissima in programma dal 24 al 27 ottobre a Bellaria Igea Marina, città d’origine di Raffaella Carrà, icona della tv, a cui è dedicato il contest.

“Dopo mesi di duro ed intenso lavoro, volge al termine questa entusiasmante terza edizione -afferma Emma Malinconico- Service Kreativ – Referente di Rumore per la Campania, Puglia e Basilicata. È stato un anno ricco di sinergie, progetti, incontri ma anche momenti di approfondimento, scoperta e racconti di vita. Tante le soddisfazioni, e insieme al Maestro Carlo Morelli, Direttore Artistico delle regioni ora citate, siamo diventati un punto di riferimento per gli artisti, ma al contempo abbiamo favorito l’attività di aggregazione del territorio e la collaborazione con le realtà associative locali. Un’importante occasione per promuovere il talento locale e per rafforzare il legame tra la comunità e la cultura, l’arte”. Master class, esibizioni, gare, presenza di artisti di fama nazionale.

Un grande live show che inizia venerdi 11 a partire dalle ore 14.00, e vedrà la presenza del cantante e docente Ivan Esposito, Gennaro De Crescenzo artista che racconta la sua Napoli, il Maestro Carlo Morelli con la sua master class e Gaetano D’Aponte, patron del premio Bianca D’Aponte, di carattere nazionale giunto alla xxα edizione.

La giornata di sabato 12 ottobre sarà articolata tra la mattina con la partecipazione di Massimo Sorrentino, ballerino del Teatro San Carlo di Napoli, Luigi Nappi, docente e cantante lirico, il Maestro Filippo D’Eliso e al pomeriggio sarà la volta del noto ballerino di Ballando con le stelle Samuel Peron, il giudice internazionale di ballo e danza Alessia Barni del cast Rumore, Antonio Gioiello attore di teatro, cinematografo e assistente alla regia, il patron, ideatore del contest Nazzareno Nazziconi di Anteros Produzioni, e Arturo Sepe, attore e volto noto al pubblico per le sue numerose apparizioni in film e fiction, nonché giudice del cast di Rumore. Dulcis in fundo, nella giornata di domenica 13 ottobre, si alterneranno la mattina la vocal coach Giovanna Ferrara, insieme ad Alessia Barni con Samuel Peron, Nazzareno Nazziconi, e Carlo Morelli.

Il pomeriggio sarà impreziosito dalla master class del noto batterista Vittorio Riva che vanta un’esperienza trentennale. Non mancheranno gli ospiti, ci saranno infatti Raffaella ed Andrea Ambrosino finalisti del programma tv The voice Generations, Costantino Caturano, Presidente Ente Parco Regionale Taburno Camposauro, e Leonardo Massa, Vicepresidente Sud Europa Msc Crociere. Sabato sera al timone della conduzione ci saranno Alessia Fabrizio e Armando D’Agostino.

Domenica invece, la serata spettacolo che verrà presentata da Erennio De Vita e Lucio Pierri è preceduta da un gran galà nel sontuoso Salone Romano del Palazzo Romano, una cena buffet alle ore 19. Le Semifinali Nazionali ad Aversa sono un traguardo già notevole, ma per tutti la sfida comincia adesso e si pensa alla finalissima di Bellaria che sicuramente regalerà momenti indimenticabili di musica e spettacolo.

Sabrina Ciani