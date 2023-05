Rumore Bim Festival, presentata la tappa di Brusciano del 17 giugno.

La città di Brusciano ospiterà la tappa di Rumore Bim Festival, il contest dedicato all’icona della tv Raffaella Carrà, quest’anno alla sua seconda edizione. Questa mattina alle ore 11 presso la Sala Consiliare del Comune di Brusciano (Napoli), in Via Cucca 79, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della tappa casting in Campania di “Rumore”, in programma il prossimo 17 giugno 2023.

Un incontro frutto della sinergia tra l’amministrazione comunale guidata dal Sindaco di Brusciano, l’avv. Giacomo Romano e la Service Kreativ rappresentata dall’architetto Emma Malinconico che, insieme al Responsabile Artistico, il Maestro Carlo Morelli, portano avanti questo progetto.

Dopo i saluti istituzionali, il primo cittadino di Brusciano ha posto l’accento sulla volontà di realizzare questo tipo di evento nell’ottica di valorizzare il territorio e rendere la città vivace e favorire l’incontro tra le persone e le attività culturali ed artistiche.

La tappa di Rumore rientra nel ricco cartellone della Festa dei Gigli con eventi ed iniziative resi possibili grazie al finanziamento della città Metropolitana – afferma Renato Grimaldi, Responsabile delle Politiche Sociali- “Sono contento perché siamo riusciti a portare a Brusciano, città d’arte e cultura, un evento di carattere nazionale con un fine educativo, formativo e aggregativo e ci auspichiamo di fare ‘Rumore”.

Sono intervenuti inoltre l’assessore alla Cultura Monica Cito, che si è unita ai ringraziamenti al Sindaco, sottolineando la priorità che viene data ai giovani, e promuovere insieme alle scuole, alle associazioni dedicate, dei percorsi formativi per i ragazzi utili a consolidare la loro crescita psicofisica, sociale e culturale.

Il Presidente del Consiglio Felicia Frattini ha ringraziato l’amministrazione comunale e l’organizzazione tutta. Presente inoltre Clelia Cortini, Responsabile Territoriale per la tappa di Brusciano, coreografa che vanta una carriera strepitosa e successi, e con la sua Modern Dance, ha scoperto e lanciato numerosi talenti bruscianesi. È fondamentale incrementare gli eventi e creare occasioni così prestigiose perché puntano a mettere in luce e stanare i numerosi talenti presenti sul territorio. Attraverso la musica e le arti in generale, è possibile trasmettere messaggi di inclusione e condivisione. Presente la referente del contest in Campania, Puglia Basilicata, Emma Malinconico che con il suo travolgente entusiasmo è pronta a ripartire con questa seconda edizione.

“Sono orgogliosa di essere campana, è una regione ricca di talenti in tutte le discipline artistiche. Lo scorso anno è stato per noi motivo di vanto perché abbiamo raggiunto dei traguardi importanti. Sicuramente anche dalla realtà di Brusciano porteremo tanti alle semifinali”.

A moderare la mattinata Antonio Castaldo e Mino Monelli.

Sabrina Ciani