Sabato 25 settembre 2021- Diciassettesima Giornata Nazionale Le pere più buone aiutano i bambini in ospedale.

“Dobbiamo essere sicuri del nostro operato.

Grazie al seme che abbiamo piantato oltre 40 anni fa, e che oggi è diventato una quercia, il volontariato ABIO tornerà presto ad essere quel faro che ha consentito alla pediatria nazionale di essere all’avanguardia per ciò che concerne l’umanizzazione dei reparti”.

Prof. Vittorio Carnelli, Presidente Fondazione ABIO Italia Onlus

Il 25 Settembre si terrà la diciassettesima Giornata Nazionale ABIO che ha ricevuto la Medaglia del Presidente della Repubblica e può inoltre contare sul Patrocinio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La Giornata Nazionale ABIO è quest’anno più che mai un’occasione unica per raccontare una storia straordinaria a misura di bambino e portare in piazza l’orgoglio ABIO.

La storia di ABIO parla da più di 40 anni di un volontariato formato e qualificato al fianco dei bambini in ospedale e delle loro famiglie, un volontariato che in questo periodo di pandemia ha vissuto l’assenza forzata dai reparti ospedalieri e si è impegnato al massimo per restare saldo, per organizzarsi e poter offrire sostegno a bambini ragazzi e famiglie in Pediatria, con nuove forme di accoglienza e Presenza a Distanza.

Quest’anno la Giornata Nazionale ABIO sarà un mix tra passato, presente e futuro, un evento che in tutta Italia che permetterà a chiunque di conoscere ABIO e scoprire i suoi progetti.

Sabato 25 settembre i volontari ABIO torneranno nelle principali piazze delle città dove svolgono il loro servizio. Ai banchetti sarà possibile incontrarli, farsi raccontare le loro esperienze, sapere come hanno affrontato questi ultimi mesi. E sarà possibile sostenerli, tramite un’offerta, ricevendo un cestino di ottime per: il simbolo della Giornata!

A Napoli si potranno incontrare i volontari ABIO in via Scarlatti (angolo via Merliani) sabato 25 dalle 8:30 alle 19:00 e domenica 26 dalle 8:30 alle 13:00 e in Piazza dei Martiri (lato Feltrinelli) sabato 25 dalle 8:30 alle 19:00

A Pozzuoli si potranno incontrare i volontari ABIO in piazza della Repubblica Sabato 25 dalle 8:30 alle 19:00 e domenica dalle 8:30 alle 13:00.

Ma non solo! Per chi non potrà essere fisicamente in piazza, è possibile conoscere e sostenere ABIO sul sito www.giornatanazionaleabio.org.

Fino al 10 ottobre, infatti, si potranno incontrare virtualmente i volontari ABIO, ascoltare le loro testimonianze, scoprire le donazioni e le attività ABIO a distanza realizzate per tenere compagnia in ospedale – da remoto – ai bambini, agli adolescenti e alle loro famiglie.

Inoltre, sarà possibile prenotare le pere e scegliere di devolvere la propria donazione ad ABIO Napoli, ricevendo direttamente a casa una confezione contenente due cestini di pere.

Il ricavato verrà utilizzato dalle Associazioni ABIO per riprendere il servizio appena possibile, per organizzare corsi di formazione per volontari, nuovi o già attivi, in linea con i grandi cambiamenti che gli ospedali hanno vissuto e che il servizio nelle Pediatrie dovrà affrontare nei prossimi mesi.

Aiutaci a raggiungere il nostro prossimo obiettivo: tornare a prenderci cura dei bambini in ospedale e delle loro famiglie in tutta Italia!