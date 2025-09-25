Sabato 27 Ventunesima Giornata Nazionale ABIO

- pubblicità -

I volontari ABIO attraverso giochi, sorrisi e una presenza qualificata nei reparti, offrono un sostegno essenziale nel garantire il rispetto dei diritti fondamentali, dedicando alle famiglie in ospedale spazi e attenzioni specifiche per accompagnare e supportare le cure mediche erogate.

ABIO opera con impegno e passione sin dal 1978, contando su circa 4.000 volontari presenti in oltre 200 reparti di pediatria, riuniti in 50 organizzazioni sparse sull’intero territorio italiano.

Un’occasione speciale per ABIO che ogni anno sceglie di raccontarsi ed essere presente nelle principali piazze delle città in cui si svolge il suo servizio di volontariato. Qui si potranno ascoltare le testimonianze dei volontari e comprendere cosa significhi impegnarsi nel servizio in ospedale e scegliere di prendersi cura, ogni giorno in tutta Italia, dei piccoli ricoverati.

Sarà inoltre possibile sostenere ABIO tramite un’offerta, ricevendo un cestino di ottime pere: il simbolo della Giornata!

Sarà possibile incontrare i volontari di ABIO Napoli : sabato 27 settembre dalle 9 alle 18 in via Luca Giordano e in via Toledo (altezza metropolitana linea 1); domenica 28 settembre dalle 9 alle 13 in corso Durante a Frattamaggiore.

Il ricavato verrà utilizzato per organizzare nuovi corsi di formazione rivolti a chi è già volontario e a chi desidera diventarlo.

La formazione e l’aggiornamento continuo, infatti, rappresentano un pilastro fondamentale del progetto ABIO.

È attraverso questi processi che, chi desidera mettersi a disposizione e sentirsi utile, viene adeguatamente preparato, acquisisce il metodo ABIO e i relativi strumenti specifici. Questo approccio garantisce la massima attenzione ed efficacia, permettendo ad ABIO di continuare a offrire il suo prezioso servizio nelle pediatrie italiane. Sul sito: www.giornatanazionaleabio.org troverai le piazze che aderiscono all’iniziativa e le modalità per sostenere la Ventunesima Giornata Nazionale ABIO.