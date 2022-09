Safari in Biblioteca, domenica 25 apertura straordinaria della Biblioteca Nazionale per le Giornate Europee del Patrimonio.

Domenica 25 settembre apertura straordinaria della Biblioteca Nazionale di Napoli dalle ore 9.30 -14,00 in adesione alle Giornate Europee del Patrimonio 2022 dedicate al “Patrimonio culturale sostenibile: un’eredità per il futuro“, sarà visitabile la raccolta zoologica donata nel 1947 da Hélène d’Orléans, duchessa d’Aosta.

«Non capita spesso di scoprire una collezione zoologica in una “biblioteca” – dice la direttrice delle Biblioteca Maria Iannotti- I viaggi di Elena e del suo accompagnatore, il capitano dell’esercito Maurizio de Vito Piscicelli, non erano semplici battute di caccia, ma vere spedizioni scientifiche nella ricca documentazione conservata in biblioteca figurano i nomi di ben noti zoologi,antropologi e botanici del tempo che stavano contribuendo ad arricchire non solo le collezioni del Museo Zoologico napoletano ma anche di altre istituzioni scientifiche nazionali.»

Gli esemplari del Fondo Aosta conservati e trasmessi alle future generazioni attraverso la pratica della tassidermizzazione rappresentano la più diversificata collezione di ungulati africani presenti attualmente in Campania tra musei di scienze naturali e collezioni private, si tratta di oltre centocinquanta reperti, tra cui spiccano, per rilevanza zoologica, l’unica pelle di asino selvatico nubiano presente in Italia, una testa montata di elefante africano, una pelle di giraffa di Rothschild, una significativa rappresentanza di ecotipi differenti di bufalo africano e di kobi, ed altre antilopi e gazelle oggi assai rare in natura e poco rappresentate in altri musei di storia naturale italiani.

Per valorizzare il fondo e farlo conoscere ad un pubblico più vasto di quello dei soli addetti ai lavori , la Direzione della Biblioteca Nazionale ha stipulato nel 2017 un accordo con il Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche dell’Università Federico II per lo studio dei reperti da parte degli zoologi. I reperti sono stati ordinati e numerati, gli esemplari sono stati analizzati e catalogati, selezionando le specie e cercando grazie alla documentazione dei viaggio, ove possibile, di stabilire l’esatta provenienza degli esemplari e, più in generale, ad approfondire la conoscenza della distribuzione storica delle varie specie.

In occasione dell’Apertura Straordinaria è anche visitabile la mostra “Napoli in scena “ un viaggio suggestivo nella storia dello spettacolo della città partenopea nel segno del recupero e della trasmissione di saperi e tradizioni attraverso i documenti e le immagini conservate nelle raccolte della Biblioteca Nazionale di Napoli, il percorso comprende anche le sale storiche della Palatina e la Lucchesi Palli e si conclude con l’affaccio sul Golfo di Napoli dalla terrazza della Direzione.

Ingresso gratuito – Visite guidate è consigliata prenotazione www.bnnnonline.it ; bn-na.urp@cultura.gov.it