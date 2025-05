San Gennaro, la cerimonia per il “miracolo di primavera”

- Pubblicità -

Sabato 3 maggio il sangue di San Gennaro tornerà sotto gli occhi dei fedeli, nel tradizionale miracolo di primavera che si rinnova nel Duomo di Napoli.

La cerimonia celebra la liquefazione del sangue del patrono, nella ricorrenza meno famosa rispetto a quella di settembre ma profondamente sentita dalla città.

- Pubblicità -

Il momento centrale si svolgerà alle 16.30, quando l’ampolla contenente il sangue di San Gennaro sarà prelevata dalla cassaforte nella Cappella del Tesoro e portata sull’altare della Reale Cappella. I fedeli attendono con trepidazione la liquefazione del sangue, considerata un segno di buon auspicio per la città.

Il miracolo di maggio ricorda la traslazione delle reliquie di San Gennaro da Pozzuoli a Napoli. Questo evento è uno dei tre appuntamenti annuali dedicati al Santo, insieme al 19 settembre, giorno del martirio, e al 16 dicembre, noto come “miracolo laico”. La liquefazione del sangue è vista come un segno di protezione e speranza per la comunità napoletana.

Un breve reportage su “San Gennaro memoria e profezia di un popolo alla ricerca del sacro”: è la mostra presepiale nella chiesa di via San Sebastiano che celebra arte, fede e tradizioni di Napoli legate al culto secolare del suo Patrono.

L’esposizione, ad ingresso gratuito, sarà fruibile fino al 30 settembre dalle ore 10 alle 19.

San Gennaro, viaggio tra memoria e profezia nella chiesa di Santa Marta https://www.youtube.com/watch?v=7urnhK2Q_0E