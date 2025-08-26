San Gennaro, si è ripetuto il miracolo

- pubblicità -

“Nel momento in cui è stata prelevata la teca con le reliquie del Santo, il sangue si è presentato completamente liquido”.

Lo ha annunciato l’abate della Cappella del Tesoro di San Gennaro, monsignor Vincenzo De Gregorio.

L’annuncio è stato dato alle ore 17.52.

Dopo l’annuncio, la reliquia è stata presentata al bacio del cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato Vaticano, e dell’arcivescovo emerito di Napoli, Crescenzio Sepe. In seguito, l’attuale arcivescovo Domenico Battaglia ha mostrato la teca ai fedeli, accolti da un lungo applauso.

Il sangue di San Gennaro viene esposto tradizionalmente tre volte l’anno, in coincidenza con le ricorrenze dedicate al patrono di Napoli e della Campania. Tuttavia, la reliquia può essere presentata anche in via straordinaria in occasione di eventi particolari o visite di figure di rilievo.

Questa volta l’esposizione è stata organizzata in Duomo per l’apertura della Settimana liturgica nazionale.