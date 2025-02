- pubblicità -

A Napoli la notte di san Valentino si tinge di scienza. Per la festa degli innamorati l’Osservatorio ha programmato una serata speciale con una lezione al planetario, un affascinante viaggio virtuale tra stelle, costellazioni e pianeti, e a seguire la parte più romantica della serata, con le osservazioni al telescopio del cielo stellato, in particolare di Marte e Giove, in collaborzione con Unione Astrofili Napoletani.

4 turni