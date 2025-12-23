Santa Brigida, presentato calendario 2026

- pubblicità -

Il 21 Dicembre, nella Chiesa barocca di Santa Brigida, i Cavalieri e le Dame dell’Ordine Militare del Santissimo Salvatore e di Santa Brigida di Svezia hanno presentato il calendario 2026 realizzato dal Preside della Campania, Grand’Ufficiale Gerardo Palmese, e dedicato al Principe Gran Maestro, Conte Federico Abbate de Castello Orleans scomparso il 17 giugno scorso.

La santa messa, celebrata dal Cavaliere Ufficiale Padre Domenico Aiuto, parroco di Santa Brigida, ha visto la partecipazione del Cavaliere di Supremo Gran collare Biagio Abbate (subentrato quale V Gran Maestro dell’Ordine) accompagnato dalla seguente delegazione: Dama Flavia Fumo, Cavaliere di Gran Croce Pierluigi Scarpa, Cavaliere Padre Floriano (ecclesiastico della Chiesa del Rosariello), Scudiero Francesco Zagarese, Cavaliere Vincenzo Rascato, Cavaliere Felice Marciano, Cavaliere Domenico Cuozzo e Grand’Ufficiale Ettore Zagarese, Preside della Calabria. Quest’ultimo, giunto da Rossano Calabro, ha consegnato una benemerenza dell’Ordine al Maestro Pasquale Ferrara “per avere interpretato con la sua arte musicale il messaggio profetico di Santa Brigida e per avere collaborato con libera generosità alla diffusione del suo culto”.

Padre Domenico nella sua omelia si è soffermato sul periodo natalizio: “A Natale non servono grandi gesti, basta un pensiero sincero per riaccendere legami che il tempo non ha cancellato, così come ha suggerito recentemente Papa Leone, ossia chiamare a Natale un amico che non sentiamo da tanto tempo e con il quale abbiamo litigato”. E’ seguito poi il ricordo del compianto Gran Maestro da parte del neo Gran Maestro Biagio Abbate: “Per questo Natale l’Ordine di Santa Brigida ha deciso di donare alla Parrocchia di Santa Brigida un candeliere votivo in memoria del Conte Federico Abbate de Castello, che tanto ha amato questa comunità brigidina; il suo nome scolpito terrà viva la sua presenza, custodendone per sempre il ricordo”.