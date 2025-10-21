Santa Messa in inglese alla Chiesa dell’Incoronatella

- pubblicità -

A partire da domenica 26 ottobre, tutte le domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali, alle ore 9,30, nella chiesa di Santa Maria Incoronatella nella Pietà dei Turchini in via Medina 19 a Napoli, sarà celebrata la santa messa in lingua inglese.

L’iniziativa nasce per dare la possibilità, ai numerosi turisti stranieri che visitano Napoli, di partecipare alla celebrazione eucaristica domenicale.

E a questi si aggiungono i circa 1.000 studenti in Erasmus che hanno scelto Napoli per il loro periodo di formazione all’estero, e chi transita o soggiorna nel capoluogo campano per motivi di lavoro.

La proposta è venuta dal parroco don Simone Osanna che ha coinvolto nell’iniziativa i padri gesuiti della comunità di San Luigi a Posillipo nella persona del superiore padre Lino Dan e del suo confratello padre Ivan Agresta.

Alla celebrazione inaugurale prenderà parte la dott.ssa Teresa Armato, Assessore al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli.

La celebrazione è ad experimentum e sarà confermata dopo il primo mese se la proposta troverà accoglimento.

Info

Mail: segreteria@parrocchiasantamariaincoronatella.it

Tel. +39.081.5520457 (WhatsApp message for English)