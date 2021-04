Sant’Arpino, Culture break: “insieme contro ogni forma di bullismo”.

Nel prossimo appuntamento con Culture break verrà dato spazio ad un tema molto toccante e purtroppo attuale ovvero il bullismo e tutto ciò che da esso deriva.

Continua l’iniziativa di Culture Break, uno spazio social creato da due ragazzi del territorio Aniello Di Santillo e Donata Chianese, dedicato ai temi di attualità che attanagliano il nostro quotidiano.

Il quinto appuntamento, che si svolgerà in modalità telematica, è programmato per sabato 17 aprile ore 16.30 tramite piattaforma Meet.

Il tema centrale dell’incontro verterà quindi sul bullismo e cercheremo tutti insieme di analizzare questo fenomeno purtroppo sempre più attuale. Ci saranno anche varie testimonianze. Sarà uno degli incontri più toccanti per Culture Break alla luce, soprattutto, di quanto sta accadendo ultimante sul web e non solo. L’obiettivo, dunque, è creare un dibattito costruttivo in cui tutti, soprattutto i giovani, possano prendere consapevolezza di ciò che accade intorno a loro, nel proprio territorio. Attraverso questa iniziativa, che ha registrato per i primi tre incontri un notevole numero di partecipanti, la speranza di Aniello e Donata è che si possa ampliare la mente verso temi significativi e di forte impatto che smuovano nell’opinione pubblica azioni concrete. Per partecipare basta cliccare sul link della riunione oppure contattare Aniello Di Santillo e Donata Chianese sui loro profili privati per ulteriori informazioni o i profili di Culture Break sui social(Facebook, Instagram)