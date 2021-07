Scabec@NapoliCittàLibro gli appuntamenti venerdì 2 e sabato 3 con Lonely Planet e Fabio Donato.

Sono due gli appuntamenti della Scabec in programma alla Fiera del Libro Campania nell’ambito di NapoliCittàLibro che si sta svolgendo a Palazzo Reale dal 1 al 4 luglio.

www.fieradellibrocampania.it .

Venerdì 2 luglio alle ore 15 dalla Sala Capri presentazione della prima Guida Lonely Planet dedicata alla Campania con Felice Casucci, assessore al turismo della Regione Campania, Angelo Pittro direttore Lonely Planet Italia, Luigi Farrauto autore e con Giuseppe Ariano Direttore Marketing & Comunicazione di Scabec. Il progetto è frutto di un lavoro di circa due anni nell’ambito di campania>artecard, il pass ideato dalla Scabec che racchiude l’intera offerta culturale e turistica del patrimonio campano. Il volume è il racconto di un magico viaggio alla ricerca delle meraviglie segrete della Campania. Un itinerario di 432 pagine volto a tracciare i luoghi della cultura ancora poco noti al grande pubblico, le passeggiate suggestive lungo sentieri affascinanti, tour enogastronomici e informazioni utili sia a chi non conosce ancora la regione sia a chi la vive quotidianamente.

Appuntamento con il fotografo Fabio Donato, invece, sabato 3 luglio ore 18 presso la Sala MEMUS del Teatro San Carlo, per la presentazione del volume a lui dedicato, “Incontri/2 Potraits”. Cinquanta foto per raccontare cinquant’anni di incontri straordinari e una carriera artistica in una città e una regione che da sempre sono culla e tappa della cultura.

50 eccezionali ritratti in bianco e nero e colore di straordinari protagonisti italiani e stranieri del mondo del teatro, della musica, della fotografia, della letteratura incrociati e conosciuti durante la sua carriera: dal Living Theatre di Julian Beck a Dario Fo, da Eduardo De Filippo a Lina Wertmuller, da Servillo a Martone, da Helmut Newton a Mapplethorpe, da Beuys a Warhol da Nitsch a Shimamoto, e ancora protagonisti della musica da Pino Daniele a Luciano Cilio, da Dizzy Gillespie a Chat Baker solo per citarne alcuni. La presentazione del volume è un’anteprima di quella che sarà l’omonima mostra a cura di Mario Franco che si inaugurerà a fine agosto alla Certosa di Padula, nell’ambito del progetto Certosa delle Arti voluto e finanziato dalla Regione Campania e realizzato dalla Scabec. Con Fabio Donato interverrà Mario Franco, modera Raffaella Leveque.