Scalare il Vesuvio in bici 11 volte per sensibilizzare alla donazione di organi, l’impresa da Guinness di 3 ciclisti campani

8848 è il dislivello minimo che tre ciclisti campani hanno deciso di raggiungere scalando il Vesuvio per almeno 11 volte ed entrare nel guinness dell’Everesting Italia.

Sport e sociale: è questo il binomio che ha spinto tre sportivi campani con la passione per il ciclismo.

Il prossimo 9 settembre 2023 con partenza dalle pendici del VESUVIO alle ore 5.30 si darà il via a questa sfida che Carmine Galletta, Luciano Genovese e Fabio Costarella tenteranno di vincere.

Non è solamente un evento ciclistico, e quindi tecnico sportivo, ma, soprattutto, un momento di sensibilizzazione che i tre bikers desiderano portare all’attenzione dell’opinione pubblica su un tema molto delicato come quello della donazione degli organi.

Così come i 3 bikers sfideranno il Vesuvio, mettendosi in gioco per superare un guinness sportivo, l’invito a tutto il pubblico è quello di superare la paura, vincendo le resistenze e dando il proprio consenso alla donazione di organi e tessuti, nel segno dell’amore per il prossimo, per dare la possibilità di continuare a vivere.

La manifestazione, unica nel suo genere, ha ricevuto il patrocinio del Centro Regionale Trapianti che ha lodato l’iniziativa in quanto meritevole per la sensibilizzazione verso una tematica così delicata e sentita.

L’obiettivo, quindi, è di mobilitare tutti i canali di informazione possibili per sensibilizzare adeguatamente sulla disponibilità alla donazione.

Il Regolamento “EVERESTING 8848” bike ha i seguenti punti salienti:

E’ possibile salire/scendere dallo stesso segmento tutte le volte necessarie per raggiungere il dislivello complessivo di almeno 8848 metri.

Va registrata l’intera attività con dispositivo gps in modo da poterne poi richiedere l’omologazione.

Non vi è nessun limite di tempo, con la possibilità di fare tutte le pause che si ritengono opportune, ma non bisogna dormire.

In questa Hall of Fame, NON sono ammessi multipli/frazioni.

Un ringraziamento particolare va al Coordinatore del Centro regionale trapianti, dott. Antonio Corcione per la sensibilità e il sostegno riservato alla manifestazione.

E infine un grazie agli sponsor tecnici:

@daniellosportswear

@enervititalia

@biomechelab di Galletta Carmine