Scene da un matrimonio, protagonista una coppia di Caserta sabato 22 su Canale 5

Sabato 22 luglio, alle ore 14.10 su Canale 5, su Canale 5 nuovo appuntamento con la terza edizione di “Scene da un Matrimonio”. Anna Tatangelo racconta le nozze di Ester e Daniele a Caserta.

Ester e Daniele convivono in un piccolo paese del casertano e hanno due bambini. Lui lavora come cuoco, lei si è iscritta all’università ma ha abbandonato il percorso dopo la prima gravidanza.

I genitori di Daniele hanno ostacolato a lungo il matrimonio perché desideravano che il figlio portasse a termine gli studi.

L’attenzione da parte di Daniele verso il volere dei genitori, a scapito della relazione con Ester, ha creato tra i due momenti di grande crisi. Solo la determinazione della coppia ha convinto i genitori dello sposo ad aiutarli nell’organizzazione delle nozze che verranno celebrate con rito civile in una meravigliosa Villa in stile The Crown, perché Ester è appassionata della Corona inglese.

“Scene da un Matrimonio” è una produzione RTI realizzata da Pesci Combattenti su format di Gianni Ippoliti.