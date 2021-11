Scene da un Matrimonio, sabato 20 su Canale 5 con Anna Tatangelo.

Sabato 20 novembre, alle ore 14:10, su Canale 5 ottavo appuntamento con “Scene da un Matrimonio”. Anna Tatangelo racconta il matrimonio di Giorgia e Francesco.

Giorgia e Francesco, rispettivamente 27 e 33 anni, stanno insieme da sette anni, ma per loro non si può parlare di amore al primo sguardo. Francesco impiega due anni prima di far breccia nel cuore della ragazza, ma da quel momento in poi l’amore che nasce tra i due giovani spicca il volo. Giorgia e Francesco convivono ormai da oltre quattro anni e dalla loro unione è nata Ginevra, un’adorabile bambina di due anni e mezzo. La decisione di sposarsi giunge solo quest’anno all’indomani della prematura scomparsa di Cristina, l’amatissima mamma di Francesco che tanto desiderava per il figlio e la sua compagna il matrimonio in chiesa. E la scelta della chiesa dei Santi Angeli Custodi a piazza Sempione a Roma non è casuale, è la stessa in cui i genitori di Francesco si sposarono nel 1970.

In un’Italia che ha da poco riaperto alla celebrazione delle nozze dopo l’interruzione dovuta alla pandemia, “Scene da un matrimonio” acquista una nuova contemporaneità. L’obiettivo è offrire al pubblico uno sguardo sereno sul ritorno alla normalità, di cui la cerimonia dei matrimoni è senz’altro uno dei segnali più tangibili. Poter tornare a festeggiare il giorno più bello insieme alle famiglie emozionandosi insieme assume oggi un valore ancora più alto e completo.

Anna Tatangelo raccoglierà con delicatezza i pensieri, le paure e le speranze più intime degli sposi fino ad accompagnarli insieme alle loro famiglie alla cerimonia, religiosa o civile che sia.

Non mancheranno poi il ricevimento, la festa e tutto quello che un vero matrimonio all’italiana prevede, comprese sorprese e colpi di scena che nemmeno gli sposi si aspettano. Un affresco semplice ed emozionante dell’Italia di oggi, raccontata attraverso una delle tradizioni più amate.

“Scene da un Matrimonio” è un format di Gianni Ippoliti prodotto da Pesci Combattenti, la società di produzione di Cristiana Mastropietro, Riccardo Mastropietro e Giulio Testa. La Regia del programma è di Aldo Iuliano. Produttore Esecutivo Pesci Combattenti Marianna Capelli. Produttore Esecutivo Mediaset Francesca Gioia.