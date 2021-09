Sea Charity Gala: evento di beneficenza al Club Partenopeo giovedì 23, madrina Veronica Maya.

Un evento per sostenere la Fondazione Santobono Pausilipon, questo il nobile intento del Sea Charity Gala, che si terrà giovedì 23 settembre dalle ore 19:30, presso il Club Partenopeo di Napoli.

Iniziativa organizzata da Passepartout e ADC Legal e che vedrà la partecipazione di numerosi volti noti del panorama musicale e artistico della Campania: le comiche Floriana e Luisa di Made in Sud, l’attrice Patrizia Pellegrino, gli attori Patrizio Rispo e Maurizio Aiello uniti da uno scopo comune: sostenere i piccoli pazienti dell’AORN Santobono Pausilipon.

Madrina del Gala sarà la nota attrice e conduttrice Veronica Maya.

Il ricavato di questa manifestazione andrà a sostegno dei progetti che la Fondazione Santobono Pausilipon realizza per il miglioramento della qualità di vita e di cura dei piccoli ricoverati presso l’ospedale pediatrico e delle loro famiglie.

Raccogliere fondi per la realizzazione di un ambulatorio Odontoiatrico dedicato ai bambini della Campania con bisogni speciali (pazienti affetti da malattie onco-ematologiche, dello spettro autistico, neurodegenerative o nefrologiche), che necessitano di un’assistenza specialistica che non sarebbe possibile garantire in un normale ambulatorio odontoiatrico, è l’obiettivo di questa iniziativa.

Una serata all’insegna dello spettacolo, della musica, del divertimento ma soprattutto della solidarietà.

Una incredibile rete di solidarietà che oggi, più che mai, si stringe attorno ai più fragili e indifesi: i bambini malati.

Per partecipare all’evento e sostenerlo: https://www.seacharitygala.it/

Fondazione Santobono Pausilipon Onlus: http://www.fondazionesantobonopausilipon.it/

Club Partenopeo: Via Coroglio – 144 80124 Napoli, Campania