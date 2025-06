Sebs x Scampia, la seconda edizione

- pubblicità -

È stata presentata questa mattina, presso l’Auditorium Foyer della sede municipale di Scampia, la seconda edizione di SEBS X SCAMPIA, un evento che unisce sport, benessere, e rigenerazione urbana, con un forte focus sulla cultura e il movimento.

L’incontro, moderato dalla giornalista Veronica Caprio, ha visto la partecipazione di numerose istituzioni locali, tra cui la Vice Presidente Anna Distinto, l’Assessore allo Sport della Municipalità, Lucio Acciavatti, e il dott. Annibale Barca, responsabile cultura, sport e valorizzazione del territorio della VIII Municipalità. Durante la conferenza, gli organizzatori Rossella Montagna e Tommaso Conte hanno illustrato il programma completo, rivelando anche le novità di questa edizione che si terrà sabato 14 giugno 2025, in Piazza Papa Giovanni Paolo II, a Scampia, dalle ore 10:00 alle 17:00, con ingresso gratuito.

SEBS X SCAMPIA è un progetto che nasce con l’intento di creare un’opportunità di crescita e inclusione per i giovani di Scampia, offrendo uno spazio di socializzazione, attività fisiche e culturali. La manifestazione rappresenta una vera e propria occasione di rinascita per il quartiere, promuovendo valori positivi come la partecipazione comunitaria, l’inclusione sociale e il benessere psicofisico.

Tante le ASD del territorio coinvolte che porteranno le loro discipline in piazza gratuitamente: l’ASD Universal Center con Guido Colombini (kickboxing), Alberto Corona (kung fu), Titty Cecere (fitness), Giovanni Rusciano (Aikido), Lello Andreozzi, Ciro de Francesco e Luigi Latino (Karate), e con la partecipazione straordinaria delle esibizioni di Pasquale di Costanzo, detto Dragon (artista). E ancora: Athena Volley, ASD Vesuvio Hockey, ASD Napoli in Bike, Scampia Rugby Vive, la Scuola di ballo Professional Dance, e molte altre realtà.

Quest’anno, un’importante novità è rappresentata dalla partecipazione dell’Associazione Teniamoci per Mano APS Dipartimento di Napoli, che, con il lavoro instancabile di Anita Amato e di tutto il team di volontari, porta avanti il progetto di “riportare il sorriso dove il sorriso non c’è”, un’iniziativa che si impegna a migliorare la qualità della vita delle persone più vulnerabili, restituendo loro speranza e dignità attraverso attività sociali e culturali.

Nel corso della conferenza, sono stati presentati anche gli interventi della ASL Napoli 1 Centro, con la partecipazione del Dott. Giuseppe Esposito, Dirigente Medico del Dipartimento di Prevenzione, e della Dott.ssa Assunta Matino, Responsabile della UOSD Promozione della Salute e Sorveglianza Nutrizionale, i quali hanno sottolineato l’importanza di progetti come SEBS X SCAMPIA nell’ambito della prevenzione e della salute pubblica.

Il contributo della Dott.ssa Assunta Matino:

“La crescente incidenza dell’obesità infantile è uno dei temi più urgenti che dobbiamo affrontare oggi. I bambini di oggi sono esposti a rischi maggiori legati a stili di vita sedentari e a un’alimentazione poco sana. Progetti come SEBS X SCAMPIA sono fondamentali perché offrono occasioni di movimento e attività fisica, che sono cruciali per contrastare l’obesità e migliorare il benessere generale dei più giovani. La prevenzione parte dalla sensibilizzazione, ma anche dalla possibilità di offrire modelli positivi e spazi dedicati alla salute.”

Il contributo del Dott. Giuseppe Esposito:

“Le malattie sessualmente trasmissibili sono un problema di salute pubblica che colpisce in maniera significativa i giovani, anche nelle nostre comunità. La prevenzione, attraverso l’informazione e l’accesso a servizi sanitari, è cruciale per ridurre il rischio e la diffusione di queste patologie. SEBS X SCAMPIA, attraverso la promozione della salute e l’inclusione, rappresenta un’occasione unica per sensibilizzare i giovani su questi temi, creando spazi sicuri dove poter parlare di salute sessuale, di prevenzione e dei corretti comportamenti da adottare.”

La seconda edizione di SEBS X SCAMPIA si preannuncia come un evento di grande impatto per l’intera comunità, un’opportunità per i cittadini di Scampia di riscoprire il piacere di stare insieme attraverso lo sport, l’attività fisica e la cultura, contribuendo così alla valorizzazione del quartiere e alla sua rigenerazione sociale.

Appuntamento sabato 14 giugno 2025 in Piazza Papa Giovanni Paolo II a Scampia, per una giornata di sport, benessere e inclusione, con numerose attività e gadget per giovani e famiglie. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti.