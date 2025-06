Sebs x Scampia, successo per la seconda edizione

- pubblicità -

Sabato 14 giugno, il cuore di Scampia ha battuto più forte con la seconda edizione di SEBS X SCAMPIA, l’evento che ha trasformato il quartiere in un palcoscenico di sport, arte, salute e comunità. Un’iniziativa nata per promuovere benessere psicofisico, inclusione sociale e prevenzione sanitaria attraverso attività gratuite aperte a tutti.

L’evento è stato organizzato dall’ASD SEBS Fiera dello Sport, in collaborazione con la VIII Municipalità del Comune di Napoli, e ha ricevuto il patrocinio di Regione Campania, Comune di Napoli, Città Metropolitana di Napoli, CONI Campania, Sport e Salute e ASL Napoli 1 Centro. Un riconoscimento importante che conferma il valore sociale e territoriale della manifestazione.

Un programma ricco di attività e dimostrazioni gratuite

Decine le attività che hanno animato la giornata, tra dimostrazioni sportive, laboratori e spettacoli. Tra i protagonisti:

ASD Universal Center , con le performance di Guido Colombini (kickboxing), Alberto Corona (kung fu), Titty Cecere (fitness), Giovanni Rusciano (aikido), Lello Andreozzi, Ciro De Francesco e Luigi Latino (karate)

, con le performance di Guido Colombini (kickboxing), Alberto Corona (kung fu), Titty Cecere (fitness), Giovanni Rusciano (aikido), Lello Andreozzi, Ciro De Francesco e Luigi Latino (karate) Le squadre di Athena Volley , ASD Vesuvio Hockey , ASD Napoli in Bike e Scampia Rugby Vive

, , e La Scuola di ballo Professional Dance

L’esibizione straordinaria dell’artista Pasquale Di Costanzo, in arte Dragon, che ha incantato il pubblico con la sua performance

Al centro dell’evento: salute e prevenzione

Fondamentale la presenza della ASL Napoli 1 Centro, che ha sottolineato l’importanza di eventi come questo nella promozione della salute tra i più giovani.

“La crescente incidenza dell’obesità infantile è una priorità sanitaria. SEBS X SCAMPIA offre modelli positivi per contrastarla,” ha affermato la Dott.ssa Assunta Matino.

“Le malattie sessualmente trasmissibili vanno affrontate con informazione e accesso ai servizi. Eventi come questo sono cruciali,” ha aggiunto il Dott. Giuseppe Esposito.

Inclusione sociale e solidarietà: una festa per tutti

Tra le novità più significative dell’edizione 2025, la partecipazione dell’Associazione Teniamoci per Mano APS – Dipartimento di Napoli, guidata da Anita Amato e dal suo team di volontari. Un intervento che ha portato sorrisi, giochi e un forte messaggio di speranza per le fasce più fragili della comunità.

“Scampia è una comunità viva, con un immenso potenziale umano e culturale. SEBS X SCAMPIA è un esempio concreto di come il territorio può rinascere dal basso, grazie all’impegno congiunto di istituzioni, associazioni e cittadini,” ha dichiarato la Vice Presidente della Municipalità, la Dott.ssa Anna Distinto.

“Questo evento non è solo sport e spettacolo, è un messaggio di possibilità. Crediamo nel potere del movimento, dell’aggregazione e della cultura come strumenti per costruire una nuova immagine di Scampia,” hanno sottolineato gli organizzatori Rossella Montagna e Tommaso Conte.

Il sostegno dei partner

Un ringraziamento speciale va ai partner della manifestazione che hanno contribuito alla riuscita dell’evento.

Acqua Santo Stefano ha dissetato i partecipanti e i tanti giovani presenti durante la calda giornata di giugno, mentre Kaze Club ha curato l’abbigliamento ufficiale, vestendo con professionalità e stile tutto il personale dell’organizzazione.

SEBS X SCAMPIA 2025 si conferma un appuntamento imperdibile, capace di unire generazioni, promuovere il benessere e valorizzare una nuova visione di Scampia, dove sport e cultura sono leve di cambiamento reale.