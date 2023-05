Sembravano C’arte: terzo appuntamento con lo spettacolo Apparenze celesti e il concerto degli Ars Nova Napoli.

Venerdì 5 maggio alle 19 presso il museo ilCartastorie, il nuovo appuntamento con la rassegna “Sembravano C’Arte”, che torna con uno spettacolo di reading e musica ispirato dalle scritture dell’Archivio Storico del Banco di Napoli.

Fiorenzo Madonna accompagnata dagli Ars Nova Napoli porta in scena lo spettacolo Apparenze celesti, da un testo di Andrea Zappulli riguardante la figura di Matteo di Capua, principe di Conca, protagonista della scena politica e artistica a Napoli tra ‘500 e ‘600, e i suoi rapporti con Nicola Antonio Stigliola, maestro del giovane principe, tra i primi in Italia a professare l’eliocentrismo. I ragionamenti del principe su Dio, sulla vita e sul moto delle stelle nella cornice del patrimonio di carta dell’Archivio al centro di questo incontro della rassegna promossa dalla Fondazione Banco di Napoli e dalla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Campania. Al termine dello spettacolo, concerto degli Ars Nova Napoli, aperto alle molteplici sonorità del sud e non solo, dalle pizziche pugliesi alle serenate siciliane, dai classici napoletani alle tarantelle calabresi, e affacciandosi anche al di là dei propri confini scopre connessioni con il rebetiko greco e la musica balcanica.

L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti con prenotazione obbligatoria sul sito de ilCartastorie. I partecipanti potranno visitare il percorso multimediale Kaleidos de ilCartastorie a tariffa ridotta entro la settimana successiva (venerdì 12 maggio incluso) presentando il titolo di accesso a Sembravano C’arte in biglietteria.

Museo IlCartastorie – Palazzo Ricca Fondazione Banco di Napoli, Via dei Tribunali, 213.