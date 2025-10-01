Sentiero Antiviolenza, presentato il progetto

- pubblicità -

La Presidente della Corte d’Appello di Napoli ha preso parte, ieri, nell’aula “Siani” della sede del Consiglio Regionale della Campania, all’atto conclusivo del progetto “Sentiero Antiviolenza”, iniziativa dedicata alla sensibilizzazione e al contrasto della violenza di genere.

“La Regione Campania – ha esordito la Presidente Covelli – ha messo in campo interventi significativi per il contrasto alla violenza maschile contro le donne, con leggi, programmi, misure dedicate. Attraverso ilè stato svolto un lavoro importante, iniziato lo scorso anno, oggi giunto al suo epilogo, dopo aver ascoltato il territorio, raccolto buone prassi, elaborato nuove visioni e strategie nella lotta alla violenza”.

Numerose scolaresche hanno preso parte all’evento, portando le loro riflessioni e le emozioni vissute, espresse anche attraverso esercizi di scrittura libera. Un contributo che Maria Rosaria Covelli ha voluto valorizzare, ringraziando i ragazzi e richiamando l’urgenza di “parlare, fare gruppo, uscire dall’isolamento del mondo virtuale e coltivare i valori fondamentali di rispetto, parità e solidarietà”.

Ha richiamato inoltre “l’importanza della responsabilità condivisa e della rete tra istituzioni, scuole, associazioni e famiglie per affrontare in maniera efficace il fenomeno della violenza di genere”.