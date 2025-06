Serata di arte e solidarietà al Museo Cappella Sansevero giovedì 5

- pubblicità -

Giovedì 5 giugno alle ore 18.30, Fondazione ANT invita cittadini e appassionati d’arte a partecipare a una visita guidata solidale presso il suggestivo Museo Cappella Sansevero di Napoli, uno dei capolavori assoluti del patrimonio artistico internazionale.

L’iniziativa – il cui ricavato sarà interamente devoluto alle attività gratuite di assistenza domiciliare per malati oncologici e prevenzione oncologica offerte da ANT – è resa possibile grazie alla generosa ospitalità della direzione della Cappella Sansevero, della Presidente e Direttrice Maria Alessandra Masucci e della Responsabile della Valorizzazione e Fruizione del Museo, Francesca Liotti.

La visita rappresenta anche un’occasione per valorizzare l’impegno sociale del museo, che non è nuovo ad abbracciare iniziative di alto valore civico e culturale, come l’impegno a favore dell’organizzazione umanitaria Assopace Palestina e l’introduzione dei percorsi in LIS (Lingua dei Segni Italiana) per promuovere l’accessibilità museale a un pubblico sempre più ampio e inclusivo.

A guidare i partecipanti sarà un accompagnatore d’eccezione, Luca Del Vaglio – storico dell’arte, giornalista e conduttore televisivo – che condurrà i presenti in un viaggio tra i capolavori custoditi nella Cappella, primo fra tutti il celebre Cristo Velato di Giuseppe Sammartino.

L’itinerario esplorerà anche la figura enigmatica e affascinante del Principe Raimondo di Sangro, intellettuale, scienziato e mecenate del Settecento.

Al termine della visita, i partecipanti saranno accompagnati nel laboratorio artistico Lab 25, dove l’artista Laura Mazzella offrirà uno sguardo contemporaneo sui simboli e le suggestioni di Napoli, in un dialogo tra arte antica e moderna.

Seguirà un aperitivo offerto ai sostenitori per brindare insieme alla cultura e alla solidarietà che vede il contributo di Casa Infante.

Per rendere la visita più confortevole a tutti i sostenitori saranno forniti le radioguide messe a disposizione dalla Dikon.

Il contributo è di 20 euro per gli adulti e di 10 per bambini e ragazzi dai 7 ai 15 anni. Gratuito per bambini fino a 6 anni.

☎️ Info e prenotazioni: 348.3150325 | 328.8427184