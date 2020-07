Serenata Luntana per voce e mandolini venerdì 24 alla Casa del Mandolino Napoletano.

Quando la Tradizione diventa Passione.

Serata d’eccezione con la NapoliMandolinOrchestra e la voce di Valentina Assorto che si esibiranno in un concerto dedicato alla canzone classica napoletana. I Maestri dell’Accademia Mandolinistica Napoletana presenteranno in anteprima un progetto musicale e artistico che toccherà diverse tappe durante la stagione estiva. Una serata per ricordare brani e melodie che hanno fatto e fanno ancora da colonna sonora alla nostra vita quotidiana. Un percorso per raccontare la Napoli con tutte le sue contraddizioni con le gioie, le amarezze, l’allegria e i sentimenti attraverso un repertorio di canzoni senza tempo.

Voce: Valentina Assorto

Mandolino 1: Mauro Squillante, Adolfo Tronco

Mandolino 2: Carmela Persico, Massimiliano Del Gaudio

Mandola: Luca Petrosino

Mandoloncello: Leonardo Massa

Chitarra: Lorenzo Marino

Basso Acustico: Matilde Squillante



Nel rispetto delle normative in materia di prevenzione covid19, secondo DPCM del 11/06/20, l’accesso al pubblico sarà contingentato.

SERENATA LUNTANA

venerdì 24 luglio ore 20:00

La Casa del Mandolino Napoletano

Piazzetta Museo Filangieri, 247 Napoli

Contributo per la serata € 10,00

È obbligatoria la prenotazione

Email: casadelmandolinonapoli@gmail.com

Info e Prenotazioni : 3403334674

È garantita la sanificazione della sala e degli oggetti a disposizione del pubblico prima del concerto e misurazione della temperatura del pubblico prima dell’accesso alla sala.