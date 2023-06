Si chiude a Napoli, nella Giornata Mondiale della Bicicletta, l’edizione 2023 dell’ITALY BIKE TOUR di Oceanus.

L’edizione 2023 dell’ITALY BIKE TOUR è un evento organizzato nell’ambito della campagna “Pedalando verso il Futuro” un viaggio, in bici, in sella da Milano per raggiungere Loreto proseguire lungo la traccia creata seguendo il cammino di San Francesco Caracciolo, il santo protettore dei cuochi d’Italia, fino a raggiungere Napoli.

Un viaggio in bicicletta di 1.200 km che ha attraversato la nostra meravigliosa Penisola lungo i suoi Appennini, incontrando le comunità locali, condividendo soste e km con i tanti appassionati ciclisti e associazioni che hanno deciso di accompagnarci e sostenerci lungo le 8 tappe. A spingere sui pedali la voglia di valorizzare scenari mozzafiato, città e borghi italiani a rischio spopolamento che attraverso una gestione maggiormente dedicata al cicloturismo potrebbero vivere una vera e propria rinascita accogliendo turisti con una filosofia di viaggio più lenta e in armonia con la natura.

E’ questo l’obiettivo di Oceanus, promuovere l’uso della bicicletta come mezzo abituale di trasporto e chiedere alle Amministrazioni Pubbliche di aumentare gli investimenti in infrastrutture per ciclisti, tutelare e premiare chi sceglie la bicicletta per i piccoli e grandi spostamenti garantendo loro più sicurezza e comfort. Per tutto questo i finanziamenti dell’Unione Europea per la mobilità ciclistica nel quadro finanziario pluriennale 2021-2027 dovrebbero aumentare fino ad almeno 6 miliardi di euro.

Un ambizioso lavoro che Oceanus svolge in sinergia con l’European Cyclists’ Federation, una coalizione europea di organizzazioni della società civile che sostengono e lavorano per aumentare e migliorare la mobilità ciclistica promuovendo l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto sostenibile e salutare. La Federazione europea ha recentemente inviato una lettera formale alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen chiedendole di dichiarare il 2024 l’anno Europeo della Bicicletta che sia il simbolo e il il passaggio verso società più sane, inclusive e sostenibili.