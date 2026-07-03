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…Si può fare!, alle Terme di Agnano il charity gala della fondazione Cannavaro Ferrara

Di
Redazione
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Un party esclusivo all’insegna del divertimento, della musica e soprattutto della solidarietà più autentica. Si è concluso con uno straordinario successo di pubblico e partecipazione la “Summer Garden Charity Night”, l’atteso evento benefico promosso dalla Fondazione Cannavaro Ferrara che  mercoledì 1° luglio, ha riunito nella suggestiva location delle Terme di Agnano oltre 400 persone tra donatori, storici sostenitori e aziende partner.

A fare gli onori di casa sono stati i Founders – Ciro e Vincenzo Ferrara con Paolo Cannavaro (Fabio Cannavaro non ancora rientrato dalla sua esperienza ai Mondiali in svolgimento tra Canada, Messico e Stati Uniti d’America) affiancati dalla storica madrina della Fondazione, Maria Mazza.

La serata è stata dedicata alla raccolta fondi per finanziare un programma annuale di riscatto sociale per il territorio. Tra i tanti ospiti che hanno voluto far sentire la propria vicinanza, l’attore di Mare Fuori Vincenzo Ferrera, Fabiola Sciabarrassi e Luisa Esposito da Made in Sud.

IL PROGETTO PROTAGONISTA: “…SI PUÒ FARE!”

Il cuore pulsante della serata è stato il sostegno ai giovani della città. I fondi raccolti saranno interamente destinati ad aiutare 100 minori (ragazzi e ragazze dai 9 ai 15 anni) attraverso il progetto “…Si può fare!”. Ideato dal Gruppo di Volontariato Vincenziano di Montecalvario e guidato da Nunzia Russo, il percorso si svilupperà dal 9 novembre 2026 all’11 luglio 2027 con l’obiettivo di contrastare la povertà educativa e offrire un’alternativa stabile alla strada. Le attività spazieranno dai laboratori teatrali ai corsi di nuoto presso l’Ecumano Space, fino a laboratori di cucina, arte presepiale e al percorso di moda e artigianato “Street Chic”.

Ciro Ferrara e Paolo Cannavaro

“Continuiamo il nostro percorso sempre con lo stesso entusiasmo e la medesima determinazione di sempre. Il nostro ringraziamento più profondo va a tutti i partecipanti e agli sponsor, il cui contributo concreto permette di trasformare i sogni in realtà e di portare a compimento i nostri progetti. Anche in questo ventunesimo anno l’impegno è massimo: lavoriamo instancabilmente e non vediamo l’ora di completare le attività in corso. La nostra gioia più grande sarà vedere i ragazzi usufruire dei nostri servizi e dei nostri spazi, affinché possano trovare la propria strada e il supporto di cui hanno profondamente bisogno” hanno dichiarato i Founders.

I genitori di Domenico Caliendo

Altro momento ad alto tasso di emotività è stato quando il palco ha ospitato la presenza dei genitori del piccolo Domenico Caliendo, Patrizia Marcolino e Antonio Caliendo: la Fondazione intitolata al bimbo scomparso ha donato un defibrillatore al Centro Sportivo Arci Scampia, per la scuola calcio diretta da Antonio Piccolo.

La serata

A seguire tanto spettacolo e musica con il gruppo Masterpiece, i cantanti Giuseppe Gambi e a sorpresa Mavi, infine la DJ Aras. Centrale è stata anche lotteria benefica, brillantemente animata da Ciro e Vincenzo Ferrara, Paolo Cannavaro insieme alla conduttrice Susy Fiorillo.

L’asta di beneficenza

Gli ospiti hanno partecipato con straordinaria generosità per aggiudicarsi i prestigiosi premi in palio: una storica foto raffigurante Diego Armando Maradona dell’artista Federica Gioffredi; una scultura di 3D Print Design; un esclusivo pallone-gioiello in Swarovski di Halley; due magliette ufficiali SSC Napoli autografate da Di Lorenzo e McTominay; un innovativo motorino elettrico dell’azienda BR1; un kit sportivo GIVOVA e una lampada design Trombetta Arredamenti.

 

UNA RETE RECORD DI SPONSOR E PARTNER ENOGASTRONOMICI

Il successo della serata è stato reso possibile da una macchina organizzativa complessa, coordinata dalla marketing manager Stefania Avallone, e dal contributo di una rete di solidarietà eccezionale. Sono infatti tante le aziende sponsor a cui ogni anno si uniscono nuovi compagni di viaggio che si confermano il motore pulsante della Fondazione: Kiton, AP Srl, Otoforma, Riflessi, Gev Sport, Energia Sociale, Givova, Megafin, Falegnameria d’Autore, Ortomate, Sorbino, Gerli, Banca Mediolanum, Euronics Tufano, Centro Porsche Napoli Del Priore, Ici Tende, Longobardi, Amadori, Top Mail, Promocart, Divise e Divise, Vanideas.

I partner

Gli oltre 400 ospiti hanno potuto vivere un vero e proprio viaggio sensoriale nella tradizione culinaria campana e nazionale grazie ai numerosissimi partner del comparto food & beverage: I Ristoranti: Punto Nave, Roji, Riserva, Signora Bettola, Baita, Armonì, Colmare, Riccio Restaurant, Brigida.  Le Pizzerie: Diego Vitagliano, Porzio, Sorbillo, Masardona.  Le Eccellenze della Carne e specialità: Macelleria Cillo, Centrocarni Esposito e L’Antica Mozzarella di Battipaglia.  I Dolci e il Gelato: Le pasticcerie Poppella, De Vivo Pompei, Crostarì, Altamura, Calise Ischia, Vincenzo Bellavia, e il gelato artigianale di Frutteria Frigenti Fruit, Davide Botti e Sotto Zero.  Il Beverage: Bar in Movimento, Perrella Network con le selezioni di Capri Moonlight, Flegreo delle Cantine Federiciane, Magma Gin Vesuvius, Birrificio Artigianale Napoletano e Liquore Strega.

Ringraziamenti

Un ringraziamento speciale va alle aziende dell’intrattenimento e comunicazione Le Mille Me Communication e Studio Uno Marketing; ai media partner We Can Dance con Dino Piacenti, I’M Magazine, Radio CRC e Napolieventi.net; al partner Gold Tower Lifestyle Hotel; ai fotografi Marco Baldassarre e Matteo Chiacchio, e ai videomaker Mario Scrivano e Simone Fiengo.

 

In 21 anni di attività, la Fondazione Cannavaro Ferrara ha aiutato migliaia di ragazzi. Con il successo di ieri e il progetto “…Si può fare!”, si compie un ulteriore, fondamentale passo verso una Napoli più inclusiva e solidale.

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