Siamo così, 5 artisti e doccenti dell’Accademia di Belle Arti si raccontano online.

“Non lezioni nel senso classico del termine, ma racconti di vita, esperienze da condividere con i ragazzi, percorsi artistici intrisi di momenti negativi e positivi”. Così Enzo Gagliardi, docente di Scenotecnica nell’Accademia di Belle Arti di Napoli, spiega il senso dell’iniziativa ‘Siamo Così-Gli artisti dello spettacolo si raccontano’ che prende il via lunedì 7 settembre (ore 11).

Si tratta di un ciclo di cinque incontri online a cura dello stesso Gagliardi e di Zaira De Vincentiis, docente di Costume nell’Accademia, che vedranno protagonisti Saverio Marconi, regista, Giuseppe Cristiano, storyboarding, Maurizio Balò, scenografo, Enrico Sabena, compositore, Giuseppe Distefano, fotografo di scena e critico teatrale. Il primo incontro sarà introdotto dal presidente dell’Accademia di Belle Arti, Giulio Baffi.

“I nostri allievi hanno bisogno di testimoni – aggiunge Gagliardi -, hanno bisogno di ascoltare successi e fallimenti e ogni ragazzo coglie un aspetto, un segno importante per la sua crescita. Certo, le nozioni tecniche, teoriche e pratiche, sono decisive ma non bastano. Occorre conoscere il percorso di vita di tanti importanti artisti per capire la strada da fare.

Insomma cerchiamo di dare loro un’esperienza sul campo”.

“Avremmo voluto che gli incontri si svolgessero dal vivo, in presenza ma il rischio contagio, per ora, lo impedisce. Speriamo che l’attività didattica, nel suo complesso, possa riprendere al più presto” conclude il docente. (ANSA).