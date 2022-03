“Sicurezza stradale” e “Orientamento universitario”: questi i temi di High School Game, il concorso che parla ai giovani.

E’ partita lo scorso 7 marzo la nuova stagione del concorso nazionale didattico digitale più famoso d’Italia, giunto al suo decimo appuntamento e rivolto a tutti studenti degli istituti superiori d’Italia. Guida sicura e scelta oculata della futura università saranno i temi delle prossime sfide in programma il 10 e l’11 marzo.

Migliaia di giovani hanno iniziato a sfidarsi utilizzando l’App scaricabile sul proprio cellulare, con test a risposta multipla, sull’importante tematica della Sicurezza stradale e dell’Orientamento universitario.

Tramite l’App gratuita Wicontest e con la collaborazione della Polizia Stradale di Milano, il quiz mira a sensibilizzare gli studenti sui pericoli legati all’uso sconsiderato di cellulari o peggio ancora di alcool e droghe mentre si è alla guida. In occasione del “Live Quiz Show” che si svolgerà il 10 marzo alle h 17:00 in diretta streaming, è prevista la preziosa partecipazione della Polizia Stradale di Milano. Interverranno Laura Corobbo, Commissario capo e Andrea Taverna, Assistente capo e parleranno ai ragazzi sui tassi di alcolemia concessi, sull’uso corretto delle cinture di sicurezza, e tanti altri argomenti volti ad educare i giovani alla guida sicura e al rispetto del Codice della Strada.

I protagonisti saranno stimolati a prestare attenzione a quanto ascolteranno per poter rispondere esattamente ai quiz e contendersi i punti utili per vincere il “Trofeo Settimanale”. Inoltre, all’interno dell’App, nella sezione “contenuti informativi” sono disponibili video e materiale utili per “studiare” e arrivare preparati alla competizione.

Giorno 11, invece, l’appuntamento è con il “Live Quiz Show” del contest “Orienta Game” promosso questa settimana dalla “Libera Accademia delle Belle Arti” (LABA) di Firenze, che vedrà la partecipazione di Matteo Coppola – Resp. dell’orientamento universitario. Per i giovani dunque la bella opportunità di valutare attivamente la loro predisposizione al futuro universitario e capire se dentro di loro si cela un artista. Nella finalissima del 31 marzo, le 3 classi che otterranno risultati migliori dalle varie competizioni vinceranno un viaggio di quattro giorni a Barcellona.

High School Game tratterà altri contest di grande rilevanza culturale e sociale come “bullismo e cyberbullismo “ e “educazione ambientale”. Ideato dall’azienda Planet Multimedia il progetto è patrocinato da Fondazione UniVerde e supportato dal Main Partner Grimaldi Lines, dalle Università italiane Laba, Lumsa e Unicampania-Vanvitelli, dall’Onlus FareXBene e la partecipazione della Polizia Stradale.