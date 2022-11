Sicurezza sul lavoro anche a scuola, concluso il ciclo di seminari Gis Consulting.

Si è concluso ieri il mese dedicato alla Prevenzione e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro organizzato dalla Gis Consulting in collaborazione con diverse Istituzioni Scolastiche del Territorio ed i relativi Dirigenti Scolastici che hanno ospitato gli eventi quali:

1. Iss Montalcini Ferraris di Saviano Marigliano

2. Ic De Filippo di Poggiomarino

3. Sspg Don Vitale di Giugliano – IS Tassinari di Pozzuoli

4. Cd 46’ Scialoja Cortese di Napoli

5. Isis Filangieri di Frattamaggiore

e che ha coinvolto nel dibattito diverse figure che si occupano della Gestione della Sicurezza all’interno delle Istituzioni Scolastiche.

L’iniziativa rientra in un percorso intrapreso per la promozione della Sicurezza del Lavoro che vede le Scuole schierate in prima linea verso questo obiettivo.

Al seminario hanno partecipato numerosi Dirigenti Scolastici, Dsga, Rspp, Aspp e Rls i quali hanno dato il loro contributo nella definizione dei processi di risoluzione delle problematiche sulla sicurezza anche alla luce della nuova Legge 215/2021 che modifica l’art.18 del dlgs 81/08 nei rapporti con l’Ente locale prevedendo una valutazione rischi congiunta. Negli incontri si è inoltre approfondito, con un breve training sul campo, il tema del Basic Life Support Defibrillation nelle scuole con simulazioni di utilizzo del defibrillatore.

<< Ci sentiamo particolarmente coinvolti sull’evoluzione normativa – ha detto il responsabile della Gis Consulting Arch. Giovanni Miraglia – il nostro vuole essere un valido supporto alla prevenzione dei rischi nelle Istituzioni Scolastiche. Un impegno pratico nel rispetto di tutte le figure coinvolte nel mondo della Scuola. I 5 seminari, hanno avuto una nutrita partecipazione territoriale di addetti ai lavori ed hanno rappresentato una opportunità per la Gis Consulting per condividere le esperienze maturate nei 24 anni di attività vissuta. È stata anche l’occasione per confrontare le idee al fine di raffinare i nostri Modelli di Organizzazione e Gestione in materia di sicurezza e renderli più efficaci ed aderenti al quotidiano.

Nel ringraziare quanti hanno partecipato agli eventi, dedichiamo questo successo ai nostri più stretti collaboratori che quotidianamente si adoperano per migliorare sempre i nostri servizi e per soddisfare le esigenze dei nostri committenti. Dietro alla Gis Consulting ci sono 24 anni di esperienza, un team fatto di Professionisti con diverse specializzazioni, una competenza in engineering e strumentazione di verifica, una passione per la formazione, un aggiornamento costante e continuo per cucire con immediatezza e semplicità sulle esigenze degli istituti scolastici le novità del legislatore e soprattutto un grande spirito di servizio >>.