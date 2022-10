Sicurezza sul lavoro, due giorni di confronto ad Ischia.

Due giorni di confronto tra esperti del settore, tecnici e sindacati, su temi fondamentali e di grande attualità, legati al mondo del lavoro. Ischia si prepara ad accogliere l’evento promosso dal Movimento cristiano lavoratori e da Feder.agri e in programma all’Hotel Continental di Ischia Porto venerdì e sabato prossimi, 7 e 8 ottobre. All’incontro parteciperanno, tra gli altri, il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, il vice presidente nazionale Mcl, Michele Cutolo, l’assessore regionale all’Agricoltura, Nicola Caputo, il direttore interregionale INL, Giuseppe Cantisano, il presidente di Mcl, Antonio Di Matteo.

“Un’agricoltura sostenibile e resiliente per rafforzare la sicurezza dei lavoratori e salvaguardare l’ambiente”, il titolo del seminario che si articolerà in tre sezioni e offrirà lo spunto per una serie di confronti tra le diverse realtà europee. I lavori saranno presieduti da Alfonso Luzzi, segretario Generale Feder.Agri.

“In un momento particolarmente delicato per l’Italia – dice Luzzi- ci è parso opportuno mettere a confronto le nostre esperienze con quelle di altri Paesi, su temi strategici come la sostenibilità, la sicurezza sul lavoro, la criticità delle imprese e la garanzia del rispetto dei lavoratori. Con un focus sul caporalato e sulla sicurezza sociale”.

Feder.Agri. è impegnata nella promozione del lavoro sicuro in agricoltura. Assume quindi un valore ancora maggiore la presenza ad Ischia, territorio da sempre a vocazione agricola, di esperti del mondo politico, agricolo, previdenziale e sociale provenienti da Germania, Croazia, Portogallo, Francia, Austria, Belgio, Montenegro, Cipro e Spagna.