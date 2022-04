Sicurezza urbana e nuove normative: il 29 aprile a Pozzuoli il convegno nazionale della Polizia Locale. Ci sarà anche il Presidente della Camera.

Torna a Pozzuoli, il 29 aprile, il convegno nazionale della Polizia locale italiana, per l’edizione 2022. All’interno della prestigiosa sede dell’Accademia Aeronautica, il Comando della municipale puteolana e l’Upli (unione polizia locale italiana) affrontano il tema della sicurezza urbana, in un’ottica rinnovata, al passo dei tempi, della normativa vigente e delle nuove tecnologie.

Prevenzione dei reati e dei comportamenti dannosi, repressione degli stessi, ma soprattutto promozione degli interventi volti a garantire la qualità della vita nelle città: questi gli elementi al centro del dibattito in calendario. Alla convention, che ha anche carattere formativo ed istituzionale, partecipano i rappresentanti delle Polizie locali di Italia, i comandanti, gli ufficiali, i sottufficiali e gli agenti per discutere delle accresciute esigenze dei cittadini in tema di sicurezza e vivibilità urbana e della necessità di una riforma organica della Polizia locale.



Nel corso dei lavori interverranno i rappresentanti di enti e istituzioni, nonché quelli delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di categoria, con i saluti del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e del comandante della PM Pozzuoli, colonnello Silvia Mignone.



Tra i relatori il sindaco Vincenzo Figliolia con la sua esperienza decennale di amministratore della quinta città campana, per fare insieme il punto sul cambiamento della comunità e sulle nuove necessità urbane.

Ospite d’onore il presidente della Camera, onorevole Roberto Fico.



Interverranno inoltre tanti illustri ospiti, come il caporedattore di Sky TG24 Renato Coen, il magistrato Rossana Mongiardo, l’avvocato Lorenzo Tamos, il comandante Biagio Chiariello.