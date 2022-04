Simone Bianchi a Star Comics sabato 9.

Simone Bianchi, artista toscano ben noto agli appassionati di comics, fa tappa da Star Shop Napoli.

Disegnatore, copertinista e illustratore, ha all’attivo numerosi lavori per Marvel e DC.

All’evento, previsto per sabato 9 aprile (dalle 16 alle 19:30 circa), è prevista tra i partecipanti l’estrazione di tre sketch realizzati in occasione del tour.

Questa possibilità è riservata a chi si prenoterà all’evento, anche “a distanza” (info 081.5518221 oppure attraverso Facebook e Instagram).

Illustratore Italiano e pittore con un passato di insegnate d’arte, Simone è conosciuto in tutto il mondo per il suo stile pittorico ricco e dettagliato. Negli Stati Uniti ha collaborato prima con DC Comics e poi in esclusiva con Marvel per più di un decennio, creando diversi albi e copertine di famose testate, tra cui Wolverine, X-Men, Thor, Thanos, Spider-Man e Star Wars.

