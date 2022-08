Sinfonia di fine estate al Maschio Angioino.

Grande evento Mercoledì 31 Agosto 2022 alle ore 21.00.

Si terrà nel Cortile del Maschio Angioino di Napoli l’evento Sinfonia di fine Estate con l’Orchestra Sinfonica Bulgaria Classic, la partecipazione del tenore spagnolo Ignacio Encinas, la direzione del Maestro Massimo Testa, in un percorso di brani sinfonici e lirici con un passaggio per la canzone classica napoletana e internazionale.

L’evento, nell’ambito della rassegna Campania è, vede il Patrocinio della Regione Campania e del Ministero della Cultura, del Comune di Napoli, in collaborazione con la Cooperativa MusicaInsieme, Sistema MED, Agis, CASTELLI D’IRPINIA.

Biglietteria e prevendita https://azzurroservice.vivaticket.it/it/event/sinfonia-di-fine-estate/187872

Info al 339.8226488, 339.5880749. Altre info su http://www.massimotesta.com.

Una serata per gli amanti del grande repertorio lirico-sinfonico, ma anche e soprattutto per tutti coloro che vorranno godere di uno spettacolo di ampio respiro artistico e culturale in una delle location più suggestive del territorio campano.