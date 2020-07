Sinfonie sul Mare, la IV edizione giovedì 16 al Museo Ferroviario di Pietrarsa.

Giovedì 16 Luglio h.21.30 ritorna nello straordinario Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa l’appuntamento con ‘Sinfonie sul Mare’ giunta alla quarta edizione.

Nell’affascinante location un imperdibile momento artistico con una suggestiva performance di Sax e Danza nello splendido scenario dell’Arena vista mare del Museo

I partecipanti saranno immersi nella bellezza del golfo di Napoli con una magica unione di elementi esaltati da un calice di vino offerto da ‘Vesuvio Dop Consorzio Tutela Vini’

In occasione di questa apertura serale straordinaria sarà possibile visitare liberamente il Museo unico al mondo per le sue locomotive d’epoca e carrozze storiche

L’evento è organizzato dall’Associazione Mousikè e NOMEA nel rispetto di tutte le norme di sicurezza.

In caso di maltempo l’evento si svolgerà al coperto negli ampi padiglioni del Museo. Parcheggio convenzionato a pochi metri

L’evento ha posti limitati per le rispettare le misure di sicurezza.

Ticket 15 € (Ingresso al Museo – Performance – Calice di Vino)

Acquistabili online e presso tutti i punti vendita di www.azzurroservice.net

Link acquisto diretto prevendita https://www.azzurroservice.net/biglietti/sinfonie-sul-mare/#.Xvn6-ygzaUn

Prevendita: € 10 da acquistare online

Pagamento in loco: € 5 per ingresso al Museo

Info: 3402399453 – 3282694680