Skechers e Scarpamondo insieme per i bambini.

Skechers, azienda calzaturiera player globale, insieme a Soles4Souls e Scarpamondo, storica insegna leader nel fashion retail, hanno stretto una partnership speciale per portare il proprio sostegno ai bambini di Ai.Bi. – Associazione Amici dei Bambini, organizzazione non governativa costituita da un movimento di famiglie adottive e affidatarie, e AIBC, Società Cooperativa Sociale del gruppo Ai.Bi. Skechers e Scarpamondo hanno donato oltre 1.300 paia di scarpe nuove, parte della linea filantropica BOBS di Skechers, alle famiglie ospitate nelle strutture di Ai.Bi. e AIBC, hanno poi regalato ai bambini una mattina di gioco e svago insieme ai volontari dell’associazione Cosmoclown.

La volontà di Skechers e Scarpamondo era di poter supportare una realtà ben radicata sul territorio e i progetti e la mission di Ai.Bi. hanno da subito incontrato obiettivi e valori dei due brand dando inizio a una rete di donazioni. Le scarpe, consegnate su tutto il territorio nazionale, sono state inviate ai bambini ospiti nelle strutture di accoglienza di Milano, Brescia e Cremona e distribuite tra i bambini e le famiglie più colpite dalla pandemia attraverso i partner dei Centri Servizi alla Famiglia ” I Pan di Zucchero” di Ai.Bi., la Caritas di Barletta e la Caritas di Salerno. Per rendere speciale e memorabile il momento di consegna dei doni, Skechers e Scarpamondo hanno organizzato una sorpresa per i bambini delle strutture dell’hinterland milanese che hanno potuto giocare insieme agli animatori e volontari del progetto Cosmoclown. In questa occasione i bambini hanno anche ricevuto uno zainetto personalizzato contenente le calzature, un dono e una merenda esclusiva offerta dai due partner.

“Siamo felici di aver potuto supportare alcune delle realtà di Ai.Bi. e aver così donato un sorriso ai bambini e alle famiglie accolte nelle loro strutture”, afferma Sergio Esposito, General Manager di Skechers USA Italia. “Aver poi realizzato tutto questo in partnership con una realtà importante come Scarpamondo ci rende orgogliosi”.

“Il progetto Ai.Bi. sposa appieno i valori aziendali” dichiara Gianluca Pietrini, Direttore Operations di Scarpamondo. “L’adesione all’iniziativa, con un partner importante come Skechers è stata naturale ed immediata. Il progetto, di fatto, traduce concretamente valori fondanti e condivisi da entrambe le Aziende.”

“I bambini in condizione di grave difficoltà familiare e a rischio di abbandono non devono essere lasciati soli. Per questo siamo felici di incontrare aziende, come Skechers e Scarpamondo, che condividono i nostri valori e credono nella bontà dei nostri progetti di accoglienza dei nuclei familiari più fragili, come le nostre comunità mamma-bambino, e di sostegno alle famiglie più vulnerabili, come la rete nazionale dei Centri Servizi per le Famiglie “I Pan di Zucchero”. Grandi imprese che s’impegnano in difesa dei bambini e dei loro diritti, in primis quello a vivere in una famiglia. Solo così si può essere figli”. Ringrazia il presidente di Ai.Bi. – Amici dei Bambini, Marco Griffini.

Il programma BOBS di Skechers ad oggi ha donato più di 16 milioni di paia di scarpe nuove ai bambini bisognosi in Italia, negli Stati Uniti e in più di 60 Paesi in tutto il mondo attraverso fondazioni per l’istruzione, rifugi per senzatetto, soccorsi in caso di disastri e organizzazioni 501(c)(3).

Nata dalla volontà della famiglia Pietrini e con oltre 50 anni di storia, Scarpamondo è presente sul territorio italiano con oltre 40 megastore. I loro store offrono una vasta gamma di grandi marchi, dalla pelletteria all’abbigliamento, fino alle calzature che comprendono una varietà di collezioni Skechers, partner storico dell’azienda.

Ai.Bi. – Associazione Amici dei Bambini nasce nel 1986 e lavora al fianco dei bambini ospiti negli istituti di tutto il mondo per combattere l’emergenza abbandono. L’Associazione è presente in 34 Paesi del mondo con sedi operative in Europa dell’Est, Americhe, Africa e Asia in aggiunta alle 25 diverse sedi regionali e punti informativi sparsi in Italia. La missione che Ai.Bi. porta avanti nel mondo è provare a dare ad ogni bambino una famiglia, per garantire loro il diritto di essere figli.

