SLAP-SegnaLibroAnimedelPurgatorio, premiazione al Purgatorio ad Arco martedì 16.

Dalla convenzione tra l’Opera Pia Purgatorio ad Arco, proprietaria del Complesso museale di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco e l’Accademia di Belle Arti di Napoli, con il supporto dell’Associazione Progetto Museo, nasce il progetto di collaborazione per la sperimentazione di nuove forme di marketing culturale insieme al Corso di Illustrazione della prof.ssa Daniela Pergreffi ed il Corso di Graphic Design della prof.ssa Nadia Bronzuto.

Il Complesso del Purgatorio ad Arco, anche in questa occasione, continua ad offrire ai giovani una concreta opportunità per esporre e vedere realizzate le loro opere dando agli studenti dell’Accademia, la possibilità di far circolare il risultato dei loro studi ma anche di far conoscere il lavoro di ricerca che l’Accademia di Belle Arti di Napoli svolge attraverso i suoi percorsi formativi.

Martedì 16 novembre alla presenza delle organizzatrici e di Adriana Demanes, vice Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, si procederà alla premiazione dei primi 7 segnalibri vincitori del contest “SLAP-SegnaLibroAnimedelPurgatorio” svoltosi tra il 2019 ed il 2020 e verranno presentati i primi 50 segnalibri più votati dai visitatori del Complesso museale che, stampati in edizioni uniche, sarà possibile acquistare già durante la premiazione.

Non è la prima volta che la chiesa del Purgatorio ad Arco e l’Accademia collaborano per progetti di natura grafica che sollecitino le potenzialità creative ed esecutive degli studenti. Ad intervalli di circa 2 anni infatti si sono susseguiti prima la realizzazione di cartoline per il bookshop, poi del biglietto d’ingresso.

In questa circostanza si presenterà il quarto capitolo di questa collaborazione fra queste due storiche istituzioni napoletane con il lancio del nuovo contest “Bag/ck to Purgatory” che avrà lo scopo di sviluppare l’illustrazione della shopping-bag del Complesso museale.

Anche in questo caso i progetti grafici degli studenti verranno poi messi in esposizione e votati dal pubblico del Complesso museale sia in sede sia tramite i canali social, e, alla fine del contest, saranno premiati e messi in produzione i più votati.

Vi aspettiamo per condividere insieme la bravura dei talenti dell’illustrazione napoletana.

“Bag/ck to Purgatory” è un progetto a cura di:

Accademia di Belle Arti di Napoli

Corso di Illustrazione prof.ssa Daniela Pergreffi

Corso di Graphic Design prof.ssa Nadia Bronzuto

Coordinatore per la Scuola di Progettazione Artistica per l’Impresa prof.ssa Enrica D’Aguanno

Coordinamento del Complesso museale del Purgatorio ad Arco

Prof.sse Francesca Amirante e Vittoria Vaino.

Media manager Pasquale Caroprese