Small Realities, interscambio culturale Italia-Germania, presentazione venerdì 10 all’Accademia di Belle Arti.

Nell’ambito dei progetti di internazionalizzazione portati avanti da lungo tempo dall’Accademia di Belle Arti di Napoli, la Scuola di Scultura è lieta di presentare Small Realities un progetto di interscambio realizzato in partenariato con il Consolato Onorario della Repubblica Federale di Germania di Napoli, il Goethe Institut di Napoli e ACIT l’Associazione Culturale Italo Tedesca di Avellino.

Il progetto di scambio sperimentale, che ha avuto luogo dal 6 al 10 Febbraio 2023, nasce con lo scopo di interagire e condividere le esperienze extramediali tra i docenti e studenti dell’Accademia di Media Art di Colonia, l’Accademia di Belle Arti della Lituania e l’Accademia di Belle Arti di Napoli.

Small Realities invita a riconoscere le meraviglie urbane di Napoli al fine di determinare arte in angoli della vita quotidiana, infondendo opere di guerriglia che compaiono in angoli inaspettati, alterando sottilmente o drasticamente lo spazio circostante, prima di scomparire di nuovo. Qui la predilezione fluxus di lavorare con oggetti e azioni banali e quotidiane entra in sintonia con i recenti temi della sostenibilità e del riuso/riciclo. Gli studenti partecipanti da Colonia, Lituania e Napoli formano gruppi composti da due persone che vanno in avanscoperta per individuare i luoghi, considerano le possibili forme di intervento (visive, sonore, performative, o installative) al fine di produrre opere.

La presentazione del progetto si terrà domani Venerdì 10 Febbraio ore 15.00 nell’Emiciclo aula 1 dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, e da lì si proseguirà con la visione dei cinque interventi urbani disseminati nella città:

ARRANGIARSI – Piazza Dante

STRATIFICATION – Piazza Bellini

NUOVI RUMORI – Piazza San Domenico

TEN COMMENTS – Quartieri Spagnoli

FULL OF NOTHING – Piazza del Plebiscito

Accademia Media Art di Colonia/Kunsthochschule Fur Medien Köln

Prof. Hans W. Koch/ Sound; Prof. Karin Lingnau/exMedia Lab;Prof. Zil Lilas/3D animation; Tobias Hartmann/ Electroacoustic Music & Research; Jacqueline Hen/Design & Research.

Accademia di Belle Arti Lituania/Vilniaus Dailès Akademija

Dr. Vitalij Červiakov/Researcher; Gailė Cijūnaitytė/ Media Art.

Accademia di Belle Arti di Napoli/Naples Art Academy

Prof. Rosaria Iazzetta/Sculpture School Coordinator; Prof. Alessandra Troncone/Contemporary Art History; Prof. Elisa Laraia/ Videoinstallation;

Prof. Adriano D’Elia/ 3D Sculpture.

Studenti Accademia di Media Art Colonia:

Jeongeun Kang, Kyuwon Moon, Inna Lipovets, Benita Martis, Claudia Wear, Jiwoo Kim, Hojin Lee, Helin Korkmaz, Pedro Ramirez, Dennis Aycicek.

Studenti Accademia di Belle Arti Lituania:

Katrín Guðmunds Sigrúnardóttir, Nidas Kaniušas, Edvinas Sinkevičius, Marius Kavaliauskas.

Studenti Scuola di Scultura Accademia di Belle Arti di Napoli:

Irene Macalli, Raffaele Di Lorenzo, Graziano Riccelli, Ladi Traore, Alessandra Falcone, Biagio Salvati, Ylenia Rongo, Alessia Russano, Noemi Ialenti, Metta Borriello.