Smile Clown Festival: oggi la grande parata nel cuore della città

Tutto pronto per uno degli appuntamenti più attesi della primavera napoletana: da oggi, giovedì 8 maggio, prende il via lo Smile Clown Festival, la grande festa del sorriso e della solidarietà organizzata da Teniamoci per Mano Onlus, associazione leader nel campo della clownterapia e del volontariato ospedaliero, con una rete attiva in tutta Italia.

Ad aprire l’evento sarà una spettacolare Parata Clown nel centro storico di Napoli, in programma per il pomeriggio dell’8 maggio a partire dalle ore 16:30. Un’esplosione di colori, musica, artisti di strada e allegria che attraverserà alcuni dei luoghi più suggestivi della città, portando con sé il messaggio semplice ma potente dell’associazione: regalare sorrisi, costruire relazioni, diffondere gioia.

Il punto di incontro per il pubblico è Piazza Dante. Da lì, la parata proseguirà lungo Porta Alba, via dei Tribunali, Piazza San Gaetano, San Gregorio Armeno, via San Biagio dei Librai, Piazzetta Nilo, fino al gran finale in Piazza San Domenico. Il percorso si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto, dove volontari clown e artisti professionisti interagiranno con la cittadinanza.

Grande attesa per l’arrivo di Leo Bassi, comico spagnolo di fama internazionale, considerato l’ultimo grande erede della tradizione dei buffoni. Fondatore del “Paticano”, un’ironica “religione” dell’umorismo, della libertà e dell’inclusione, Bassi porterà a Napoli una delle sue performance più irriverenti e imprevedibili, trasformando le strade del centro in un teatro vivente. Al suo fianco ci sarà Brunello Leone, noto interprete contemporaneo di Pulcinella, che con la sua maschera darà voce alla tradizione partenopea, in un dialogo inedito tra il buffone spagnolo e il simbolo stesso della napoletanità. A rendere ancora più ricca la parata sarà la partecipazione dell’artista Miloud, attivista e fondatore di Parada, impegnato da anni nel recupero dei bambini di strada.

Ma lo Smile Clown Festival non si esaurisce con la parata. Da venerdì 9 maggio e per tutto il weekend, la festa si trasferisce alla Mostra d’Oltremare, dove saranno allestiti spettacoli, laboratori e attività gratuite per famiglie, bambini e curiosi di ogni età. Il programma prevede oltre 100 spettacoli con artisti internazionali e volontari dell’associazione, laboratori creativi, musica, testimonianze e un’enorme area giochi con gonfiabili e spazi pensati per la partecipazione attiva del pubblico.

Il tutto in pieno spirito inclusivo: non c’è biglietto d’ingresso, si entra solo con un sorriso. Un modo semplice e diretto per ricordare che la felicità condivisa è spesso il primo passo verso una comunità più umana e consapevole.

Lo Smile Clown Festival, organizzato grazie al supporto di Optima Italia, main sponsor dell’evento, rappresenta, anno dopo anno, un’occasione unica per unire divertimento, arte e impegno sociale. Un appuntamento che fa bene al cuore, a tutte le età.