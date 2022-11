Sorrento si veste di cinema, in corso le Giornate Professionali.

È iniziata ieri, 28 novembre, e termina il 1° dicembre la 45a edizione delle Giornate Professionali di Cinema “New Challenges, Together!” che ha come quartier generale l’Hilton Sorrento Palace dove vengono presentati, agli addetti ai lavori, i film che usciranno nei prossimi mesi attraverso convention, trailer, anteprime e incontri con gli artisti. Ma che già da diversi anni offre un ulteriore spazio per il pubblico cittadino con le numerose grandi anteprime al Cinema Tasso.

Momento topico della manifestazione è la premiazione dei biglietti d’oro per la stagione cinematografica 2021-2022 – la cerimonia sarà condotta da Gioia Marzocchi mercoledì 30 novembre alle ore 20.15 presso la Sala Sirene dell’Hilton – che in questa edizione vede premiati tra gli italiani “La stranezza” di Roberto Andò (risultato primo al botteghino), “Me contro Te – Il Film: Persi nel tempo” di Gianluca Leuzzi e “Il Colibrì” di Francesca Archibugi. Mentre vincono il Premio come film più visti in assoluto “Spider-Man: No Way Home” di Jon Watts, “Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo” diretto da Kyle Balda, Brad Ableson, Jonathan del Val e a “Doctor Strange nel Multiverso della Follia” di Sam Raimi.

Oltre alla consegna dei Biglietti d’Oro (che l’ANEC assegna ai film che secondo il campione Cinetel hanno venduto più biglietti da dicembre 2021 a novembre 2022), sempre nella stessa serata saranno consegnate le “Chiavi d’oro del successo” ai registi, sceneggiatori e interpreti principali dei primi tre film italiani.

Il riconoscimento è attribuito quest’anno al regista Roberto Andò, agli sceneggiatori Massimo Gaudioso e Ugo Chiti, agli interpreti Toni Servillo, Salvatore Ficarra e Valentino Picone per “La stranezza” (prodotto da Bibi Film – Tramp Limited – Medusa Film – RAI Cinema); al regista Gianluca Leuzzi, agli sceneggiatori Emanuela Canonico, Andrea Boin e agli sceneggiatori nonché interpreti Luigi Calagna e Sofia Scalia per “Me contro Te – Il Film: Persi nel tempo” (prodotto da Warner Bros. Pictures – Colorado Film – Me contro Te); alla regista Francesca Archibugi, agli sceneggiatori Laura Paolucci e Francesco Piccolo, agli interpreti Pierfrancesco Favino, Kasia Smutniak, Bérénice Béjo, Nanni Moretti, Fotinì Peluso e Francesco Centorame per “Il Colibrì” (prodotto da Fandango – RAI Cinema).

Biglietto d’Oro anche alle prime tre distribuzioni in assoluto: Warner Bros. Pictures, The Walt Disney Company, Universal Pictures International Italy.

Nel corso della serata saranno consegnati a Leonardo Maltese (per “Il signore delle formiche”) e Fotinì Peluso (per “Il Colibrì”) i Premi ANEC “Claudio Zanchi” per i talenti emergenti, mentre i Premi ANEC “Pietro Coccia” per i registi emergenti vanno a Laura Samani (per “Piccolo corpo”) e Alessio Della Valle (per “American night”). Premio Speciale Cinecittà-ANEC al regista Riccardo Milani per “Come un gatto in tangenziale – ritorno a Coccia di morto” e “Corro da te”.

Per la 45° edizione delle Giornate Professionali di Cinema – organizzate dall’ANEC in collaborazione con l’ANICA, con il sostegno del Ministero della Cultura-DG Cinema e Audiovisivo, della Regione Campania e del Comune di Sorrento e con il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica – Cinecittà News è Main media partner, Green Cross Italia e Fapav sono Cultural partner, TikTok è Official Entertainment Partner, Cinemeccanica è Main Technological Partner.

Adriana Apicella