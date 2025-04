Spring Break, party amarcord all’Accademia Club

- pubblicità -

Per la serie: Non c’è due senza tre, venerdì 4 aprile, l’Accademia club, storico locale partenopeo incastonato ad hoc ai piedi della collina del Vomero, farà da cornice a “Spring Break”. Un inno alla Primavera, alla spensieratezza, al divertimento sano e all’amicizia, che vedrà nuovamente riunirsi gli irriducibili del gruppo che già 30 anni fa animava le notti nell’intramontabile ritrovo di via Piave, inizialmente, collocato in via Manzoni.

Dopo le iconiche serate “Back to the Accademia” e “Western on the beach”, eccezionalmente ambientato al Lido Onde Blu, si torna, dunque, in città per l’ennesimo salto indietro nel tempo, nei mitici anni Novanta.

Il via alle 20.45, con una gustosa apericena innaffiata da colorati cocktail. Poi, tutti in pista per scatenarsi fino a notte fonda sulle note del piano show firmato Massimo Baccano e del coinvolgente dj set, che vedrà in console Massimo Annunziata con Stefano Scarselli. Una full immersion tra i tormentoni e i più grandi successi di quel periodo, da rivivere e ballare, di nuovo, tutti insieme appassionatamente, come se il tempo non fosse mai passato. Per chi volesse partecipare al party “amarcord”, i biglietti sono già in prevendita. Infoline: 335 8172975

Spring Break

Accademia Club

Via Piave 183/185 – Napoli

Info e prenotazioni: 335 8172975