Stabia D’Amare, riprendono gli appuntamenti

Sold out dei Foja alla ripresa del programma di settembre di “Stabia D’Amare”, l’attesa manifestazione ricca di nomi tra musica e teatro, biglietti prenotabili gratuitamente su Eventbrite

Uno straordinario Teatro Supercinema gremito in ogni ordine di posto accoglie la band napoletana tra folk, melodia e successi alla ripresa della tanto attesa manifestazione della città di Castellamare di Stabia, protagonista del programma di fine estate con la manifestazione artistica “Stabia d’amare”.

Dopo il successo del concerto degli Allerija lo scorso 24 Agosto. Una serie di appuntamenti che si alterneranno sul palco teatrale e quello di alcune suggestive location cittadine, a inaugurare la ripresa degli eventi in programma è stata, appunto ieri, il gruppo capitanato da Dario Sansone.

La kermesse artistica, nell’ambito del progetto incluso nel cartellone degli eventi metropolitani della città di Napoli, vede protagonista la città stabiese da sempre zona vivace che attira un flusso cospicuo di persone per la sua storicità, paesaggistica e movida.

Inaugurato il programma con il concerto degli “Allerija” lo scorso 24 di agosto, proseguito con il concerto della scorsa sera vedrà un settembre fittissimo di appuntamenti.

Si attende infatti ora il 14 di settembre con il concerto di un grandissimo artista partenopeo come Peppe Barra, protagonista assoluto della tradizione partenopea tra teatro e canzone, il giorno successivo toccherà calcare il palco al progetto Mediterranee mentre il 16 di settembre sarà il turno della band campana The Blues Queen, progetto musicale che ricalca le tradizioni del genere che ha reso celebre il sud degli Stati Uniti. La manifestazione si chiuderà il 29 settembre con lo spettacolo “Teatro dei Burattini al tempo del Covid” di Cristian Izzo giovane artista e drammaturgo originario proprio di Castellammare di Stabia, ma non solo musica e teatro si terranno infatti in città anche importanti seminari che toccheranno temi di forte interesse pubblico: il 20 Settembre Meeting per il Turismo

+ digitAliens la location sarà la Reggia di Quisisana, il 21 Settembre, invece una conferenza sul tema della legalità sempre a Quisisana così come per il successivo giorno, il 22, con la Giornata delle Arti e si chiuderà il 23 il ciclo di incontri con il Meeting delle Acque.

La manifestazione che si conferma nella città e si ripropone come polo d’attrazione per un flusso di spettatori non solo locale, a conferma della grande voglia di una città di acquisire le luci di una ribalta che esalta le bellezze di una terra marina ricca di storia e di tradizione capace di valorizzarsi attraverso l’importanza della musica, dello spettacolo e della cultura.

Il cartellone organizzato della società Azzurra Spettacoli prevede una modalità di prenotazione biglietti a titolo gratuito attraverso la piattaforma digitale Eventbrite, basterà collegarsi e acquistare (fino a un massimo di due posti) il titolo d’ingresso per la serata scelta fino al raggiungimento dei 400 posti a disposizione per ogni singolo evento.

Di seguito il link a cui collegarsi per la prenotazione gratuita dei titoli d’ingresso sulla piattaforma Eventbrite: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-stabia-d-amare-castellammare-di-stabia-teatro-super-cinema-700693742847

Programma completo:

08 Settembre Foja- Teatro Super Cinema

14 Settembre Peppe Barra- Teatro Super Cinema

15 Settembre Mediterranee- Teatro Super Cinema

16 Settembre The Blues Queen- Teatro Super Cinema

29 Settembre Pulcinella Felice alla

Fine del Mondo di Cristian Izzo- Teatro Super Cinema

SEMINARI

20 Settembre Meeting per il Turismo

+ digitAliens- Location Quisisana

21 Settembre Conferenza della

Legalità- Location Quisisana

22 Settembre

Giornata delle Arti- Location Quisisana

30 Settembre Meeting delle Acque- Location Quisisana

30 Settembre Festival degli

Artisti di Strada

Lungomare di Castellammare di Stabia

SPETTACOLI SEMINARI