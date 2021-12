Stanotte a Napoli, le bellezze di Napoli raccontate da Alberto Angela

La bellezza vince su tutto e se a raccontare le bellezze di Napoli è Alberto Angela allora il messaggio raggiunge proprio tutti.

E’ bastato un docufilm su Ra1, la sera di Natale per ricordare prima di tutto ai napoletani e poi al mondo intero che Napoli è una città, un universo, un’esperienza unica ed irripetibile che va comunicata sempre ogni giorno per abbagliare, per contrastare e sconfiggere le oscurità.

“Con questa puntata di Stanotte a… abbiamo provato ad illuminare Napoli con la luce che merita, anche grazie alla magia che questa serata speciale è in grado di trasmettere. Spesso, infatti, le cronache tendono a concentrarsi sulle sue ombre, che non intendiamo ignorare, che vanno individuate e combattute. Ma Napoli non è solo questo. Napoli è soprattutto luce. Ed è proprio questa luce che vogliamo che stasera risplenda, esattamente come abbiamo fatto per le altre città.”

Un grazie di cuore ad Alberto Angela. Per rivedere “Stanotte a Napoli” —> https://bit.ly/3H7e97m