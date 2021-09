Stilnovia, dal 3 al 5 ottobre a Lacco Ameno le ultime tendenze del wedding.

Dal 3 al 5 ottobre a Lacco Ameno (Ischia) all’Hotel Regina Isabella saranno presentate tutte le tendenze nel settore wedding ed eventi con la prima edizione di Stilnovia 2021. Stilnovia e’ il primo Centro Studi Italiano dei Trends, che analizza e interpreta i cambiamenti sociali, gli stili di vita, le innovazioni tecnologiche, le culture di tutto il mondo e l’evoluzione delle tradizioni per offrire una previsione dettagliata delle nuove abitudini dei consumatori finali del futuro.

Il Centro Studi Stilnovia ogni anno individua e anticipa lo “Stile Italiano” che verrà; è una realtà unica nel suo genere il cui raggio d’azione spazia dalla moda al lifestyle, dal design all’arte, dal food al beverage, dal wellness ai viaggi. Ma nella sua mission rientra la promozione del territorio e soprattutto il rilancio dell’economia: infatti, partner di Stilnovia Ischia 2021 è Ischia is more, il consorzio formato da 9 imprenditori che hanno unito le loro forze per rilanciare l’economia dell’isola attraverso la sua promozione a livello mondiale. Ischia is more mira a portare sull’isola un turismo di qualità tutto l’anno, non solo nei mesi estivi.

La “tre giorni” ischitana prevede sessioni di lavoro con incontri, tavole rotonde, talk show e gala dinner show con la premiazione dello Stile Italiano 2022. Sarà presentato anche il book delle tendenze 2022, frutto della ricerca del Centro Studi Stilnovia con collaboratori di tutto il mondo. Inoltre, parteciperanno anche prestigiosi ospiti internazionali e alcune tra le più importanti personalità del mondo degli eventi, tra cui Percy Sales da Santa Barbara, California. Tutte le informazioni sul programma dell’evento sono reperibili su: https://stilnovia.com/1edizione-stilnovia-ischia-3-5-ottobre-2021/ e su https://www.instagram.com/stilnovia/ . Le foto sono di Pasquale Cuorvo.