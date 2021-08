Sting e sognora proyagonisti di Felicità su Rai2.

Trudie Styler e il suo film su Napoli, riprese previste in autunno, Clementino e il suo momento magico, l’ omaggio a Toni Servillo, con tre film a Venezia: sono solo alcune delle sorprese nella decima puntata di ‘Felicità – la Stagione della Rinascita’ in onda oggi su Rai 2 alle 12.05. Il pungiglione del Rock Sting e sua moglie regista, Trudie Styler accolgono Pascal Vicedomini nella loro tenuta in Toscana per un esclusivo incontro in occasione del 29.mo anniversario di matrimonio, una serata speciale vissuta in famiglia e gli amici più cari alla vigilia della ripresa del tour mondiale del rocker e del film che la Styler girerà a Napoli per raccontare la città vista dagli occhi una una donna inglese.

”Napoli è una città vera, densa di umanità, unica, non replicabile” è l’opinione condivisa di Sting e sua moglie. Con loro anche il rapper e neo-attore Clementino che presenterà’ i genitori e la fidanzata Martina Difonte. E in vista della Mostra di Venezia, omaggio anche al maestro Ennio Morricone, in attesa del film-tributo di Giuseppe Tornatore. Nel cast del programma il coreografo Simone di Pasquale, la giovane attrice Francesca Tizzano, la modella e stilista Maylin Aguirre. Con loro completano l’elenco degli ospiti Lino Banfi, Edoardo Bennato e Andrea Griminelli .

Dopo le prime 7 trasmissioni di successo e la pausa olimpica, la trasmissione è ripresa il 14 agosto con due novità : la nuova collocazione in palinsesto (ore 12) e 4 puntate extra oltre alle 12 già previste. “Una doppia gioia, sono grato al direttore Ludovico di Meo ed al capo struttura Daniele Cerioni – dice Vicedomini – E’ una gran soddisfazione sapere di piacere al pubblico delle famiglie in quando il programma nasce proprio per regalare agli spettatori un’ora di intrattenimento all’insegna della gioia di vivere e del desiderio di ripartenza che proviamo tutti”. (ANSA).