Storica maison Cilento 1870 apre atelier a Milano.

Il marchio storico Cilento 1780, che si fregia fra gli altri del brevetto di fornitore della Real Casa conferito dal principe Aimone di Savoia, arriva a Milano: martedì 18 ottobre viene inaugurata la boutique monomarca negli antichi locali di via Fiori Oscuri 13, già sede dell’Antica Farmacia Brera.

Deus ex machina della maison napoletana, riconosciuta nel mondo come espressione dell’eccellenza sartoriale italiana, è Ugo Cilento che rappresenta l’ottava generazione di una famiglia con profonde radici in una Napoli orgogliosa delle sue tradizioni.

Il patron ha voluto valorizzare gli ambienti, rispettandone gli elementi storici nella progettazione e nella ristrutturazione dei locali che hanno ospitato la Spezieria Brera prima, e poi l’illustre, come si diceva un tempo, farmacista Carlo Erba fondatore dell’omonima azienda che dal 1837 ha gestito L’Antica Farmacia.

Oggi nella boutique, accanto ad una vasta gamma di antichi cimeli della Farmacia trovano spazio arredi e oggetti del nuovo atelier. Una cornice ritenuta appropriata per i capi iconici della maison: dalle cravatte ai foulard, dalle sciarpe ai pullover, dalle scarpe ai tessuti per gli abiti, alla camiceria e ai capi tailored. L’inaugurazione della boutique rappresenta “l’occasione di creare e lanciare sul mercato la prima cravatta e il primo foulard in purissima seta dedicati alle erbe officinali”. Un omaggio alle origini della location, ma anche al vicino Orto Botanico, oasi verde nello storico quartiere Brera, dove da secoli si coltivano le erbe medicinali.

L’azienda Cilento nel primo semestre dell’esercizio in corso ha registrato – è stato spiegato – una crescita dell’export pari al 15% verso i suoi mercati di riferimento, Giappone in testa.

“Ottime” le performance di vendite anche negli Stati Uniti e in Europa, con Francia, Uk e Spagna in pole position. (ANSA).