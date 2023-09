Strane Coppie 5 ottobre – 14 dicembre Scrivere dal Mondo: donne, visioni, guerra

“Scrivere dal Mondo: donne, visioni, guerra” è il tema della quindicesima edizione di Strane Coppie, festival che si sviluppa in un ciclo di incontri, dal 5 ottobre al 14 dicembre, e che si terrà a Napoli, nella prestigiosa sede del MUSAP – Museo Artistico Politecnico di Napoli, con il primo evento a Palazzo Reale e il secondo a Milano al Banco BPM nella Sala delle Colonne, nell’ambito della settimana ABI della Cultura.

Mai come ora, temi importanti di ogni tempo, la guerra, il destino delle donne e i loro diritti, la loro voce e la nostra capacità di avere visione (e visioni), tornano al centro della scena.

Dopo un’edizione concentrata sul significato del viaggio, dopo numerose edizioni dedicate al rapporto fra letteratura e musica, letteratura e cinema, letteratura e arti visive, Strane Coppie fa una scelta di campo e racconta quasi esclusivamente di scrittrici e, in maniera trasversale, di conflitti, ma anche di come le armi bianche dell’arte producano strade di immaginazione su cui crescere e in cui trasformarsi.

All’edizione di quest’anno prenderanno parte prestigiose protagoniste e importanti esponenti del mondo della cultura come Antonio Franchini, Giuseppe Montesano, Marta Morazzoni, Anna Toscano, Igiaba Scego, Titti Marrone, Valeria Viganò, Giuliana Misserville, José Vicente Quirante Rives, Maristella Lippolis, Sandra Petrignani, Alberto Rollo, Laura Bosio, coordinati nei loro incontri da Antonella Cilento.

Il primo dei quali, che nell’ambito del Campania Libri Festival si svolgerà a Palazzo Reale di Napoli, sarà dedicato al centenario di Italo Calvino e ruoterà intorno alle protagoniste di due classici della letteratura tedesca immersi nel clima delle grandi guerre europee fra Cinque e Seicento di Achim von Arnim e Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen. Due opere scelte per la prestigiosa collana Cento pagine da un Italo Calvino che in quest’occasione osserveremo oltre che come scrittore anche come lettore ed editore. All’incontro parteciperanno Giuseppe Montesano e Antonio Franchini.

Anche in questa edizione musica e teatro giocano un importante ruolo accompagnando gli incontri con letture tratte dai libri oggetto dell’incontro e piccoli ma preziosi corredi musicali d’accompagnamento.

Il festival è ideato e progettato da Antonella Cilento e la sua Lalineascritta Laboratori di Scrittura (www.lalineascritta.it), una delle più antiche scuole di scrittura d’Italia e la più antica del Sud: la scuola, fondata da Antonella Cilento nel 1993, compie nel 2023 trenta anni di attività.

Il programma di Strane Coppie 2023:

Giovedì 5 ottobre 2023, h 18.30

Campania Libri Festival | Palazzo Reale |Napoli

Italo Calvino: la guerra delle donne

Achim von Arnim & Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen

Antonio Franchini e Giuseppe Montesano

coordina Antonella Cilento

letture di Andrea Renzi

musica di Paolo Coletta

Possiamo raccontare del male e dell’irrazionale servendoci delle armi esatte ma anche fantastiche della letteratura? Nel centenario della sua nascita, un’esplorazione trasversale di Italo Calvino, editore di due grandi classici della letteratura tedesca che narrano di donne, Isabella d’Egitto e l’inarrestabile Coraggio, alle prese con due secoli di guerre in Europa.

Giovedì 12 ottobre 2023, h 18.30

Banco BPM | Sala delle Colonne, via San Paolo, 12 | Milano

Nell’ambito della settimana ABI della Cultura

Scrivere dalla Nuova Zelanda

Katherine Mansfield & Janet Frame

Marta Morazzoni e Anna Toscano

coordina Antonella Cilento

letture di Milvia Marigliano

musica di Paolo Coletta

La Nuova Zelanda ha dato i natali a due acute osservatrici dell’anima: Katharine Mansfield, maestra del racconto breve, e Janet Frame, narratrice e poeta. Lutti, manicomio, povertà, esili e viaggi, corpi e anime fraintese o invisibili: ordinarie condizioni di frontiera del quotidiano delle donne che in Mansfield e Frame producono la sottile magia del limite.

Giovedì 26 ottobre 2023, h 18.30

MUSAP – Museo Artistico Politecnico di Napoli

Palazzo Zapata, 2° Piano – Piazza Trieste e Trento, Napoli

Scrivere dall’Africa

Assia Djebar & Nadine Gordimer

Igiaba Scego e Titti Marrone

coordina Antonella Cilento

letture di Cecilia Lupoli

musica di Paolo Coletta

Dall’Algeria di Assia Djebar al Sud Africa di Nadine Gordimer, il racconto delle donne, dei confini fisici e mentali, dei pregiudizi, delle guerre intestine e interiori. Assia Djebar è stata una capofila della letteratura magrebina e una delle voci più autorevoli della letteratura magrebina; Nadine Gordimer, insignita del Premio Nobel nel 1991, ha raccontato il Sud Africa dell’apartheid in cui è cresciuta.

Giovedì 9 novembre 2023, h 18.30

MUSAP – Museo Artistico Politecnico di Napoli

Palazzo Zapata, 2° Piano – Piazza Trieste e Trento, Napoli

Scrivere dagli Stati Uniti

Katherine Anne Porter & Susan Sontag

Valeria Viganò e Giuliana Misserville

coordina Antonella Cilento

letture di Fabio Cocifoglia

musica di Paolo Coletta

Le protagoniste di questa coppia non potrebbero essere, in apparenza, più strane: generazioni lontane, un piede nell’Ottocento, K.A. Porter, romanziera e narratrice, evocatrice dell’epidemia di spagnola, delle guerre civili e mondiali e uno nel cuore del novecento; Sontag, testimone del conflitto in Vietnam, regista, giornalista. In comune, la vocazione al vero e una lingua precisa e tagliente.

Giovedì 23 novembre 2023, h 18.30

MUSAP – Museo Artistico Politecnico di Napoli

Palazzo Zapata, 2° Piano – Piazza Trieste e Trento, Napoli

Scrivere dal Sud America

Clarice Lispector & Amparo Dávila

Giuseppe Montesano e José Vicente Quirante Rives

coordina Antonella Cilento

letture di Gea Martire

musica di Paolo Coletta

Ucraina ma brasiliana d’azione, Clarice Lispector è forse la più grande erede di Virginia Woolf. Amparo Dávila, messicana, è una maga del racconto breve. Lispector segue il marito diplomatico nell’Italia bombardata, Dávila scrive e a lungo vive nel Messico antifemminista: entrambe narrano, in forme e stili assai diversi, l’inquietudine dell’esperienza. Invenzione, immaginazione, biografia: tutto è sogno, tutto è parola che genera visione.

Giovedì 7 dicembre 2023, h 18.30

MUSAP – Museo Artistico Politecnico di Napoli

Palazzo Zapata, 2° Piano – Piazza Trieste e Trento, Napoli

Scrivere dall’Europa

Laudomia Bonanni & Nathalie Sarraute

Maristella Lippolis e Sandra Petrignani

coordina Antonella Cilento

letture di Gea Martire

musica di Paolo Coletta

Due maestre della memoria e delle sue menzogne: Laudomia Bonanni, paragonata da Eugenio Montale a James Joyce, è una grande scrittrice a lungo dimenticata; Nathalie Sarraute, esploratrice della memoria e dell’inconscio, è la dea del Nouveau Roman. Dall’Abruzzo l’una, ebrea russa francese l’altra: l’Europa delle periferie dei centri vista da due donne testimoni di guerra e dopoguerra.

Giovedì 14 dicembre 2023, h 18.30

MUSAP – Museo Artistico Politecnico di Napoli

Palazzo Zapata, 2° Piano – Piazza Trieste e Trento, Napoli

Scrivere dall’Asia

Anita Desai & Han Kang

con Alberto Rollo e Laura Bosio

coordina Antonella Cilento

letture di Nunzia Antonino

musica di Paolo Coletta

Per quest’ultimo incontro dedicato al più grande continenti facciamo un’eccezione. Le autrici sono viventi. Anita Desai è nata nel 1939, Han Kang nel 1970: generazioni più lontane non si potrebbero immaginare, come lontanissime appaiono l’India dell’una e la Corea del Sud dell’altra. Pure, guerra e donne sono senza dubbio il fulcro della loro scrittura.

Un po’ di storia: cosa è Strane Coppie: storia di una necessità

Strane Coppie è un ciclo di incontri nato con l’intento di avvicinare fra loro le diverse letterature europee e di rileggere i classici contemporanei mettendoli a confronto, facendoli dialogare o anche, nel caso, contrapponendoli: dodici scrittori, sei coppie per dodici libri, sei incontri in cui il pubblico partecipa alla lettura. Non solo assistendo, ma formulando domande, interrompendo, danno la loro versione dei fatti.

Un pubblico che nelle diverse edizioni si è dimostrato della composizione più diversa – studiosi, giornalisti, ma anche insegnanti, studenti, professionisti, curiosi, disoccupati, infermieri, ferrovieri, ecc… – e che può arrivare senza aver mai letto prima il libro oggetto dell’incontro (e non doversene sentire colpevole: anche perché la trama gli verrà narrata) o dopo averne consumato infinite volte le pagine e quindi prendendo parte al dibattito con apporti fondamentali sia in profondità sia ai fini dell’allargamento del confronto.

L’idea e gli obiettivi di Strane Coppie sono legati a un’idea di cultura come impegno sociale e militante. La manifestazione negli anni si è configurata come esperienza di formazione permanente destinata ai lettori: la diffusione della letteratura e dei linguaggi dell’arte, il dibattito civile e politico che ne derivano sono parte integrante di un’idea di arte come partecipazione collettiva e strumento sociale. Accompagnati dall’interdisciplinarietà come strumento comunicativo e dalla multiculturalità dell’offerta come arma contro ogni tipo di barriera fra paesi, lingue e culture diversi.