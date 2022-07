Strane Coppie, a settembre la sesta edizione della rassegna diventa Festival.

Dedicato al tema del viaggio, dal 17 settembre si terrà nel Monastero delle Trentatré a Napoli Strane Coppie in festival, ideato e condotto dalla scrittrice Antonella Cilento.

Per la prima volta la rassegna culturale, tra le più longeve d’Italia, assume dopo 13 edizioni la connotazione di festival concentrando il programma di eventi in quattro appuntamenti, suddivisi tra le intere giornate di sabato 17 e di domenica 18 settembre, e due incontri fissati per il 20 ottobre e per il 24 novembre.

Il tema del viaggio sarà il fil rouge di dialoghi sulla letteratura, ma anche di laboratori di scrittura, arti visive, meditazione, lettura e di concerti a tema. Tra questi, il concerto di rilievo internazionale omaggio a Massimo Bontempelli musicista, oltre che scrittore, le cui musiche non sono più eseguite da oltre ottant’anni.

Numerosi gli ospiti del Festival, tra cui gli scrittori: Bruno Arpaia, Laura Bosio, Melania G. Mazzucco, Giuseppe Montesano, Marta Morazzoni, Claudio Piersanti, Demetrio Paolin, Anna Toscano; gli attori Orlando Cinque, Fabio Cocifoglia, Gea Martire, e i musicisti Francesco d’Errico e Marco de Tilla.

Strane Coppie è organizzato da Lalineascritta Laboratori di Scrittura, con il contributo di Banco BPM, Goethe Institut e Instituto Cervantes, con il sostegno di Atrio delle Trentatré Onlus, Chiaja Hotel de Charme, Ubik, Accademia di Belle Arti di Napoli e Università Orientale di Napoli.

La partecipazione è gratuita ed è consigliata la prenotazione.

Info e programma completo: https://www.lalineascritta.it/strane-coppie-97998/strane-coppie-2022-in-festival